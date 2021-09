Protestniki viseli z mostu in zaprli avtocesto, Merklova na salonu #foto

Celotna avtomobilska razstava IAA v Münchnu je usmerjena proti električnim vozilom in iskanju možnosti za kar najbolj trajno uporabo vseh potrebnih materialov zanje. Vzporedno z razstavo, ki jo je včeraj obiskala nemška kanclerka Angela Merkel, so okoljski aktivisti v znak protesta viseli z mostu in zaprli promet na avtocesti proti Münchnu.

Foto: Reuters Včeraj se je v Münchnu tudi uradno odprla avtomobilska razstava IAA, ki so jo Nemci na Bavarsko preselili iz Frankfurta. Že v ponedeljek se je s protestniki pred vhodom na razstavišče srečal predsednik Herbert Diess, včeraj pa so pred odprtjem aktivisti za nekaj časa ohromili promet na več avtocestah proti Münchnu. Nekateri med njimi so viseli z mostov in prelepili prometne oznake s protiavtomobilskimi slogani.

Münchnensko razstavišče je medtem obiskala nemška kanclerka Angela Merkel. Avtomobilska industrija je v Nemčiji ena vodilnih gospodarskih panog in kar smo videli na razstavišču, ni ravno združljivo s protesti okoljevarstvenikov. Avtomobilski proizvajalci še nikoli niso vlagali toliko v okolju prijaznejše pogone.

"Nemške" opel astre ni bilo, zato pa avtomobili za prihodnost

Zato so tudi na Bavarsko pripeljali pokazati predvsem avtomobile, ki jih pričakujemo šele čez nekaj let, ne pa na primer aktualno pomembnih “nemških” avtomobilov kot je nova (resda delno francoska) opel astra. Ob vseh konceptih pa je bilo na razstavišču tudi nekaj novih serijskih avtomobilov. Izpostavljamo dacio joggerja, električnega renault megana (kot križanec) …

Merklovi se je prek Twitterja za zadnjih 16 let zahvalil tudi Diess, a tudi njenega naslednika čaka veliko dela na področju zagotavljanja bolj zelene električne energije in širjenja števila polnilnic.

Danke für 16 Jahre, Frau Merkel. Zusammen viel erreicht & der Weg in die Elektromobilität ist unumkehrbar! Trotzdem @RegSprecher: Für die nächste Regierung bleibt viel zu tun. Massive Beschleunigung bei Erzeugung grüner Strom, bei Ausbau der Stromnetze und mehr Ladesäulen. pic.twitter.com/FFR8yo1AMe — Herbert Diess (@Herbert_Diess) September 7, 2021

Zaradi protestov so na avtocesti včeraj nastali daljši zastoji. Foto: Reuters

Pa ne le v prehod na električna vozila, ki v celem ekosistemu še vedno puščajo znaten ogljični odtis. Danes se proizvajalci zelo resno lotevajo tem, kot so reciklaža materialov (Tesla bo znala več kot 90 odstotkov baterije reciklirati), v notranjost avtomobilov vstopajo materiali na veganski osnovi, tudi razvoj novih tipov baterij bo v nekaj letih znatno preoblikoval mobilnost. V ospredju v Münchnu je tudi vodik, saj je Nemčija med za zdaj redkimi državami, kjer je mogoče celo najti več ustreznih polnilnic. Toyota ima že dolgo miraia, Hyundai nexa (napovedali so tudi družinski enoprostorec in športni terenec), poizkušajo tudi BMW in še nekaj ostalih znamk.

Na vodikovo tehnologijo nestrpno čakajo v ladjarstvu in letalstvu, kar je v pogovoru za Siol.net povedal tudi Ivo Boscarol iz ajdovskega Pipistrela. Vsa ta vprašanja se razrešujejo v Münchnu in to ne tako daleč od protestnikov.

Angela Merkel ob Herbertu Diessu, predsedniku koncerna Volkswagen. Vodilni evropski proizvajalec namerava leta 2035 v Evropi prodajati le še električne avtomobile. Foto: Reuters

Merklova je obiskala tudi razstavišče Forda. Tam so pokazali električnega mustanga mach-e. Ford je popoln prehod na elektropogone napovedal že za leto 2030, torej pet let pred Volkswagnom. Foto: Reuters

Nemška kanclerka ob Volkswagnovem konceptu ID life, ki napoveduje električno vozilo za okrog 20 tisoč evrov. Foto: Reuters

Vse več avtomobilskih znamk je že uradno napovedalo popoln prehod na električna vozila. Pred desetimi leti ni bilo o čem takem mogoče niti sanjati, kaj šele razmišljati ali govoriti naglas. Nato je Tesla izdelala model S, ki je postal bržkone najbolj vpliven avtomobil prejšnjega desetletja, Volkswagnu se je jeseni leta 2015 zgodil Dieselgate in nato se je začel krog sprememb vendarle nezadržno odvijati. Tako proizvajalce kot države usmerjajo dogovori iz Pariškega sporazuma in zdaj se prvič zdi, da so vsi od besed vendarle resneje pristopili tudi k dejanjem.

Le še kupce morajo kajpak navdušiti in jim ponuditi še boljše in predvsem cenejše avtomobile. Dobre so napovedi Volkswagna z avtombilom ID life, tudi Renault za električno novodobno "petko" napoveduje, da bo 30 odstotkov cenejša od današnjega zoeja. Težava je le ta, da bo treba na oba avtomobila z oznako "cenovno (relativno) dostopno" počakati še tri ali štiri leta.

Utrinki iz Münchna:

Merklova je sedla tudi v avtomobil brez volana. To je koncept samodejne vožnje, ki naj bi nekoč postala sestavni del mobilnosti. To je sicer vozilo nemškega dobavitelja Schaefferja. Foto: Reuters

Eden redkih serijskih in le delno elektrificiranih avtomobilov na razstavišču je dacia jogger. Tudi ta sedemsedežnik pa bo kot prva dacia dobil hibridni pogon. Foto: Reuters

Elektropogoni dajejo nekaterim znamkam priložnost za novo rojstvo. Tak primer je Smart, ki napoveduje električni mestni križanec. Tehniko bodo dostavili Kitajci (Geely), obliko pa Nemci (Daimler). Foto: Reuters

Nepogrešljivi prehod na predvsem mnogo tišje elektropogone čaka mestne skuterje. Foto: Reuters

Vse resnejše ambicije v Evropi imajo tudi kitajski proizvajalci. To je električni športni terenec coffee 01 znamke Wey. Foto: Reuters

Hyundai je na osnovi novega ioniqa 5 pokazal koncept samodejno vozečega taksija. Foto: Reuters

Koncept majhnega mestnega vozila nemško-izraelske proizvodnje. Foto: Reuters

Elektropogoni se selijo tudi v velika vozila kot je Mercedes-Benzov razred G. Foto: Reuters

Tudi BMW, ki je bil kot bavarski avtomobilski proizvajalec nekakšen gostitelj razstave IAA, je v ospredje postavil vizijo avtomobila za leto 2040. Foto: Reuters