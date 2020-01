Protesti ob avtosalonu v Belgiji: policija aretirala 185 ljudi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je odvzela prostost 185 protestnikom, ki so v okviru skupine Extinction Rebellion demonstrirali na avtomobilskem šovu v Bruslju.

Začel se je avtomobilski salon v Bruslju, ki bo trajal deset dni in bo predvidoma privabil okrog 50 tisoč obiskovalcev. Podobno kot na lanskem salonu v Frankfurtu je tudi tokrat dogajanje zmotila akcija skupine protestnikov, ki izpostavljajo izpuste CO 2 avtomobilske industrije in s tem vplivajo na spremembe podnebja.

"Lažejo nam, da bi le prodali več avtomobilov …"

Za protesti je stala skupina Extinction Rebellion. Ti so usmerjeni proti avtomobilski industriji, ker "prek laži prodaja vse več avtomobilov", je poročal Reuters.

Del protestov je bil usmerjen proti družbi Royal Dutch Shell. Eden izmed protestnikov se je ulegel pred njihovim prostorom, njegovi somišljeniki pa so ga obkrožili. Policija jih je hitro odpeljala stran, varnostna služba pa je začasno omejila dostop do razstavnega prostora.

Policija je skupno odvzela prostost 185 protestnikom.

Pred nekaj dnevi je Evropska komisija predstavila načrt, kako financirati preoblikovanje Evropske unije v družbo, ki bi bila do leta 2050 že lahko CO 2 nevtralna.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters