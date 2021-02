Prodaja avtomobilov: katastrofalen januar, tako slabo še ni bilo

Registracije novih vozil so v januarju dosegle najnižjo raven, odkar beležijo te podatke. Drugi val epidemije bolezni covid-19, ki je zajel Evropo, je poskrbel za novo zaprtje salonov ter ponoven padec prodaje novih avtomobilov. V Evropi in Veliki Britaniji so v primerjavi z lanskim januarjem prodali za 26 odstotkov manj avtomobilov oziroma 842.835.

Epidemija je v januarja prizadela praktično vse proizvajalce, med njimi je nekaterim prodaja padla tudi za tretjino in več. So pa bile v tem poraznem januarju tudi svetle izjeme – Volvo, Porsche, Renaultova podznamka Alpine in Smart so bili edini, ki so januar zaključili celo z dvigom prodajnih številk.

Stava na priključne hibride se je izplačala

Ena redkih svetlih točk začetka leta 2021 je bil švedski Volvo. Ti so že pred časom velike upe polagali v svoje priključne hibride, ki se jim je pridružil še popolnoma električni XC40. Na račun nove elektrificirane ponudbe so navkljub epidemiji dvignili svoje prodajne številke za 3,6 odstotka.

Na drugi strani bo največji evropski proizvajalec skupina Volkswagen januar hitro pozabila. Kot skupini se je prodaja zmanjšala za 28 odstotkov, pri posameznih znamkah pa je Volkswagnu prodaja padla za 32 odstotkov, Audiju za 31 odstotkov, Seatu za 27 odstotkov in Škodi za 21 odstotkov. Kot osamelec iz povprečja štrli Porsche, kjer so januarja celo dvignili prodajo za odstotek.

Slab začetek za Stellantis

Drugemu največjemu evropskemu proizvajalcu, skupini Stellantis, ki je nedavno nazaj nastala z združitvijo skupine PSA in FCA, je v januarju prodaja padla za 27 odstotkov. Njihov najpomembnejši član Peugeot je izgubil 18 odstotkov, drugi Opel pa neverjetnih 34 odstotkov. Tudi Fiat je izgubil 29 odstotkov in Citroen še več, kar 33 odstotkov. Z drugega planeta je Alfa Romeo, njihova prodaja je strmoglavila za 47 odstotkov, medtem ko je Jeep zabeležil najmanjši, 14-odstotni padec znotraj skupine.

Res je, Alpine je svojo prodajo povečal za kar 19 odstotkov, a to pomeni skupno prodanih 77 avtomobilov v mesecu januarju. Pri Renaultu bi si takšno rast bistveno bolj želeli pri Dacii ali svoji znamki, kjer so prodajne številke nekajtisočkrat večje. A tako Dacia (12 odstotkov) kot Renault (28 odstotkov) sta januar končala v rdečih številkah.

Epidemija udarila tudi po azijskih znamkah

Med azijskimi znamkami je največ izgubil Nissan (40 odstotkov), sledi Hyundai z 32-odstotnim padcem in Toyota z 19-odstotnim padcem. Še najbolje je šlo Kii, njihov upad je bil 10-odstoten.

V primerjavi z Audijem sta precej manj škode doživela BMW in Mercedes-Benz. Bavarcem je prodaja padla za 16 odstotkov in Mercedes-Benzu za 21.

Prav vseh pet največjih trgov je močno padlo

Španija se je že večkrat pokazala kot izredno težaven trg, kjer se hitro pokažejo težave. Iberski polotok je epidemija še posebej prizadela, zato je tudi razumljiv 52-odstotni padec prodaje. V Nemčiji so prodali 31, v Veliki Britaniji 40 in v Italiji 14 odstotkov manj avtomobilov. Švedska je bila edina država, kjer se je prodaja dvignila, in to za velikih 23 odstotkov – predvsem na račun nižjega davka, ki se je končal konec meseca.

A prihodnost je negotova zaradi še vedno trajajočega drugega vala epidemije in pomanjkanja polprevodniških čipov, ki hromi proizvodnjo avtomobilov.