Pritisk na Merklovo: želje so jasne, odprite nam prodajne salone

Približno mesec dni so že zaprti avtomobilski prodajni saloni. Raven prodaje je v drugi polovici marca strmoglavila, enaki izkupički se obetajo tudi v aprilu. Tovarne so večinoma ustavile delo, saj nimajo novih sestavnih delov od dobaviteljev, trgovci z nakopičeno zalogo pa ne morejo na svoja pleča prevzeti še več novih avtomobilov. Teh pač ne morejo prodati.

V prodajnih salonih istočasno ni veliko ljudi

Predstavniki nemškega avtomobilskega lobija, sindikatov in še nekaterih organizacij so na kanclerko Angelo Merkel naslovili pismo, v katerem jo spodbujajo za vnovično odprtje prodajnih salonov.

Pri tem poudarjajo, da je v njih mogoče zagotoviti varne pogoje za delovanje. Za razliko od trgovskih centrov je v njih istočasno mnogo manj ljudi, tudi prostora zanje pa je veliko.

Nemška avtomobilska prodaja je marca upadla za 38 odstotko, v Evropi pa so zaradi krize letos izdelali okrog 1,5 milijona novih avtomobilov manj kot sicer. Taka je bila ocena evropskega avtomobilskega združenja ACEA.

Tudi v Sloveniji se predstavniki avtomobilske branže zavzemajo za vnovičen začetek poslovanja. Želje so usmerjene predvsem v omogočitev registracije novih avtomobilov, ki so mogoče brez tehničnega pregleda. To so avtomobili, ki so že plačani in čakajo na konkretne kupce.