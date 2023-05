Prikaz prihodnosti? Pri Gardskem jezeru največji polnilni park.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ionity je pri Gardskem jezeru v Italiji odprl svoj največji polnilni park do zdaj. Ultra zmogljive polnilnice bodo lahko sprejele do 18 avtomobilov hkrati.

Ob zadnjem primerjalnem testu električnih avtomobilov PRIMA smo med potjo iz Ljubljane v Zadar ugotavljali, da je vzhodni del Evrope še zelo slabo pokrit z ultrazmogljivimi polnilnicami (HPC) in da na praktično vseh polnilnicah manjkajo nadstreški. Primer Ionityja iz Italije predstavlja precej bolj spodbudno sliko prihodnosti.

18 priključkov, elektrika iz obnovljivih virov

Potem ko so konec februarja v Franciji pri Avignonu odprli velik polnilni park, ki lahko na vsaki strani avtoceste sprejme do 16 električnih avtomobilov, so v Italiji pri Gardskem jezeru naredili še korak naprej. Tam je na voljo skupno 18 priključnih mest, kjer električno energijo dobavljajo prek fotovoltaičnega sistema. Solarne celice sestavljajo tudi nadstreške nad polnilnicami.

Poudariti velja, da ima vsak priključek moč 350 kilovatov in da se ta moč med uporabnike – tudi takrat, ko se polni več avtomobilov – ne deli.

Medtem ko je vzhodni del Evrope še slabo pokrit, je v zahodno- in srednjeevropskih državah bolje. V Italiji ima Ionity 28 polnilnih parkov s skupno 172 ultrazmogljivimi priključki. Dodatno gradijo še devet parkov. Do konca leta namerava imeti Ionity v 24 evropskih državah več kot 450 polnilnic z več kot dva tisoč priključki.