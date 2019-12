Prihodnost v snežnih kroglah sredi Ljubljane

Oglasno sporočilo

Premik proti novemu in boljšemu je vedno razlog za posebno praznovanje. Mejnike pa si postavljamo zato, da jih presegamo. V letu, ki se končuje, znamka Peugeot odpira novo izjemno poglavje. Ob tem združuje praznično pričakovanje v čarobnem vzdušju z jasno usmerjenostjo naprej. Proti novim izzivom. V oddolgočaseno prihodnost!

V duhu novega zagona, ki ga odpira prihod novega Peugeot 208 na slovenski trg, smo želeli našo strast do napredka deliti z vsemi. Zato smo v središču prestolnice in v največjem trgovskem središču v Sloveniji ustvarili dve Peugeot snežni krogli, ki napovedujeta oddolgočaseno prihodnost z najbolj pričakovanim novim modelom in bogatita čarobnost novoletno okrašene Ljubljane.

V obeh je novi Peugeot 208 na ogled v ekskluzivnem, futuristično zasnovanem ambientu, ki poudarja prenovljen, drzen dizajn vozila, napredne tehnologije in moč izbire, s katerimi novi Peugeot 208 izstopa od povprečja. Na voljo je namreč tudi v električni različici Peugeot e-208.

Ekskluzivne izpostavitve modela v snežnih kroglah dopolnjujejo aktivnosti v sklopu kampanje "Novo mesto v garaži prihrani za osupljivo" in spletne strani oddolgocasi2020.si. Ker gre za enega najbolj priljubljenih modelov znamke Peugeot v Sloveniji, so po besedah Dominika Bagole, kreativnega direktorja iz agencije Pristop, na prihod novega Peugeot 208 želeli opozoriti z drugačno izpostavitvijo, ki kot "praznična okrasitev prihodnosti" napoveduje oddolgočaseno 2020 in prelomno leto za znamko Peugeot.

Oddolgočasite prihodnost s čarobnim razgledom na novi Peugeot 208, na ploščadi Ajdovščina in pred halo A v BTCju. V spodnjem videu pa si oglejte kako smo novi Peugeot 208 ujeli v objem ene izmed snežnih krogel.

