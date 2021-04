Prihaja sedmi VW multivan, to je uradna napoved #foto

Vse od leta 1985 Volkswagnov multivan igra pomembno vlogo pri prevozu potnikov ali večjih družin, ki so cenile njegove odlike. Po šestih generacijah je prišel čas za novo zgodbo in Nemci naslednika napovedujejo z zgornjo fotografijo. Tančico skrivnosti naj bi v celoti odstranili še letos, sedma generacija multivana pa bo na ceste zapeljala prihodnje leto.

Multivan bo dobil enako svetlobno linijo čez celotno širino avtomobila, kot so jo uporabili že pri golfu. Igro svetlobnih linij bosta očitno dopolnila še žarometa LED, multivan pa bo postal predvsem moderen družinski kombi.

Njegova ključna lastnost ni prav nič tehnološko napredna

''DNK je seveda prostor. Novi multivan ima prostora na pretek. Fleksibilnost, uporabna fleksibilnost – to loči bullija od drugih, tudi sedmega. In tudi multivana,'' je povedal Albert Kirzinger, vodja oblikovanja pri Volkswagen gospodarska vozila. Že od vsega začetka je bil multivan oblikovan kot avtomobilsko orodje. Čeprav segajo njegovi geni vse do microbusa, je multivan uradno ugledal luč sveta leta 1985 na frankfurtskem avtosalonu.

Z vsakim letom je pridobil na svoji uporabnosti. V tretji generaciji se je zadnja klop lahko poravnala in nastala je postelja, imel je tudi zložljivo mizico in številne druge dodatke. ''Najboljši multivan v zgodovini – bolj trajnosten, udobnejši, varnejši, inteligentnejši, bolje povezan in kakovostnejši kot kadarkoli prej,'' so zapisali pri Volkswagnu in napovedali popolno razkritje v prihodnjih tednih ali mesecih.