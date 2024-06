Pri Teslini tovarni odkrili 250-kilogramsko bombo

Blizu Tesline tovarne so našli 250-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne, ki jo bodo morali detonirati.

Tesla želi širiti tovarno v Grünheideju pri Berlinu. Pri tem so kljub podpori lokalnih oblasti naleteli na odpor domačinov. Aktivisti so v začetku leta sprožili celo napad na električno omrežje in s tem začasno onemogočili delovanje tovarne, v kateri Tesla trenutno izdeluje le model Y.

Zdaj so na širitvenem območju naleteli še na eno težavo, to je neeksplodirana bomba, po poročanju lokalnih medijev težka 250 kilogramov, ki je tam še iz časov druge svetovne vojne.

Bombo bodo aktivirali v soboto

Ustaljen postopek pri gradbenih delih na območjih Nemčije, ki so bila v drugi svetovni vojni deležna obsežnih bombnih napadov iz zraka, je tudi iskanje neaktiviranih eksplozivnih sredstev. Dvestopetdesetkilogramsko bombo iz bližine Tesline tovarne bodo aktivirali v soboto, ko bodo začasno prav tako morali ustaviti njeno delovanje. Pri aktivaciji podobno velikih bomb navadno odredijo kilometer veliko območje evakuacije.