Pri Smartu spremembe, še več naročil za novomeški Revoz?

Foto: Smart

Časovni okvir je določen

Velike spremembe se bodo v Evropi zgodile najkasneje do leta 2020, ko bo Smart postal izključno električni proizvajalec avtomobilov. Oba modela, fortwo in forfour, sta zaradi kompaktnih dimenzij in namembnosti uporabe idealna kandidata za elektrificiran pogon. Tudi Mercedes-Benz se je zavezal, da bo imel v vsakem segmentu najkasneje do leta 2022 po vsaj enega električnega predstavnika.

Smart ostaja nišna znamka v Daimlerjevem koncernu, ki je usmerjena predvsem v zagotavljanje mobilnosti v urbanih središčih. Obenem so njihovi avtomobili najbolj priljubljeni tudi v sistemih souporabe vozil, ki se še posebej hitro razvijajo v tujini. Električni smart forfour je tudi avtomobil, ki ga izdelujejo slovenske roke, in edini električni avtomobil, ki nastaja v Sloveniji. Dvojec je namenjen predvsem uporabi v urbanemu okolju. Na voljo so tudi bencinske različice, ki pa jih bodo do leta 2020 odstranili iz ponudbe.

Preberite še:

"Mercedes-Benz bo ponujal vsaj eno elektrificirano različico v vsakem segmentu do leta 2022. Smart je že v celoti elektrificiran v Severni Ameriki, sprememba pa bo v Evropi do leta 2020. Istočasno elektrificiramo naše dostavnike, tovornjake in avtobuse. In imamo še veliko načrtov," je razkril Zetsche.

Električnega štirivratnega smarta izdeluje novomeška tovarna Revoz. Foto: Smart