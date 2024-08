Smart je bil nekoč Mercedes-Benzova avtomobilska znamka za majhna vozila v urbanem okolju. To sta bila modela fortwo in forfour, slednjega so izdelovali tudi v Revozu. Danes je Smart skupno podjetje Merceedes-Benza in Geelyja, avtomobile pa izdelujejo le na Kitajskem.

Tehnična platforma obeta veliko

Po manjšem SUV-ju z imenom #3 so zdaj razkrili še večji športni terenec #5. Dolg je 4,7 metra in ima 2,9 metra medosne razdalje. Tehnični podatki obetajo zelo napreden avtomobil. Platforma je 800-voltna, kapaciteta baterije pa znaša 100 kilovatnih ur. Moč polnjenja znaša do 400 kilovatov, avtomobil ima serijski 22-kilovatni polnilec AC.

Na voljo bo tako različica s pogonom na zadnji kolesi (250 ali 267 kW) kot tudi s štirikolesnim pogonom (432 ali 475 kW). Sprednji motor ima vedno moč 165 kilovatov, zmogljivost zadnjega pa se spreminja.

Prtljažnik ima prostornino do 1.530 litrov, na voljo pa bo tudi 72-litrski sprednji prtljažnik.

Kmalu tudi v Evropi, prihaja tudi cenejša različica?

Na svetovni premieri avtomobila še niso razkrili podatkov o morebitni cenejši različici avtomobila, ki pa se zdi verjetna. Ta bi v tem primeru dobila klasično 400-voltno platformo in baterije tipa LFP, ki so cenejše in se ne polnijo tako hitro.

Smart bo avtomobil v Evropo pripeljal v začetku leta 2025.

Najuspešnejše leto za Smart je bilo 2008, ko so prodali 134 tisoč avtomobilov. Letos so v prvih sedmih mesecih prodali 8.485 vozil #1 in 2.984 vozil #3. Ob tem so na ceste poslali še skoraj šest tisoč malih fortwojev, ki pa jih ne izdelujejo več. Med prihodnjimi potencialnimi modeli je tudi naslednik tega mestnega avtomobila.

Foto: Smart

Foto: Smart

Foto: Smart