Koronakriza: teh pet znamk je letos udarilo najbolj

Prodaja novih avtomobilov v Evropi je letos upadla za skoraj 27 odstotkov. Posamezne znamke so se s krizo spoprijele različno uspešno, nekatere pa so letos v Evropi doživele še prav izrazit upad.

Foto: Porsche Septembra so avtomobilski trgovci v Evropi sicer zaznali določeno rast prodaje, ta pa je oktobra spet zdrsnila za 7,8 odstotka. Na letni ravni so tako v Evropi (EU skupaj z Veliko Britanijo, Norveško, Švico in Islandijo) prodali 27,3 odstotka manj novih avtomobilov kot v prvih desetih mesecih lanskega leta. To pomeni 3,6 milijona novih avtomobilov manj na cestah, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Najmanj je prodaja upadla Porscheju, in sicer za 10,6 odstotka. Manj kot 20-odstotni padec imajo še Škoda (17,9 %), DS (15,1 %), Kia (18 %), Mercedes-Benz (19,7 %), Toyota (16,6 %), Lexus (17,5 %) in Volvo (18,3 %).

V največjih težavah je znamka Smart

Če izvzamemo nekaj zelo nišnih znamk, kot sta Lada in Alpine (obe pod Renaultom), je letos največji padec doživela znamka Smart. Ta se znotraj Daimlerjevega koncerna bojuje za preživetje. Smarti bodo kmalu le še električni in izdelovali jih bodo na Kitajskem.

Lani jim je uspelo v prvih desetih mesecih prodati še 84 tisoč smartov, letos le še 18 tisoč. Tržni delež znamke je zdrsnil na 0,2 odstotka.

Pet znamk z največjim upadom prodaje avtomobilov od januarja do konca oktobra:

Padec prodaje Prodaja 2019 Prodaja 2020 Smart - 78,6 % 84.208 18.019 Opel-Vauxhall - 45,5 % 728.645 397.202 Jaguar - 44,8 % 65.430 36.095 Mazda - 41,9 % 205.956 119.735 Alfa Romeo - 38,9 % 45.661 27.911

Še tri znamke so v Evropi letos doživele več kot 40-odstotni upad. Okoli 45 odstotkov slabša prodaja je letos izkupiček tako Opla (skupaj z britanskim Vauxhallom) kot Jaguarja.

Z izjemo corse ima Opel že kar zastarelo ponudbo modelov. Letos so do konca oktobra prodali 397 tisoč avtomobilov (lani 728 tisoč), kar je sicer več, kot so jih znotraj istega koncerna prodali pri Citroenu. Če je bila lani Oplova prodaja dokaj blizu Peugeotove, se je letos razmak precej bolj povečal.

Jaguarju je prodaja zdrsnila za skoraj 45 odstotkov in tudi njihov tržni delež znaša le še 0,2 odstotka. Po prodaji in tržnem deležu je Jaguar zaostal tudi za Lexusom. Dodatne skrbi Jaguarju seveda povzroča tudi Brexit.

Tudi prodaja Mazde je letos zdrsnila za skoraj 42 odstotkov. Njihov tržni delež je sicer zdrsnil le za tri odstotne točke, a namesto lanskih 205 tisoč so letos prodali le še 119 tisoč mazd.

Skupno deset znamk z več kot 30-odstotnim upadom prodaje

Med petimi znamkami z letos največjim upadom prodaje je v Evropi še Alfa Romeo. Njihova prodaja je zdrsnila za slabih 39 odstotkov. Letos jim je uspelo prodati slabih 28 tisoč avtomobilov.

Večini znamk je do konca oktobra prodaja upadla za od 20 do 30 odstotkov. Poleg omenjene peterice je prodaja za več kot 30 odstotkov zdrsnila tudi znamkam Dacia (32,4 %), Citroen (32,3 %), Jeep (32,6 %), Ford (33,2 %) in Honda (34,8 %).