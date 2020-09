Dieter Zetsche: Opravil sem z Mercedesom

Dieter Zetsche je Mercedes-Benz vodil kar 13 let, vse do lanskega maja.

Dieter Zetsche, nekdanji izvršni direktor Mercedes-Benza in koncerna Daimler, noče postati predsednik tega koncerna in na tem mestu naslediti Manfreda Bischoffa.

Dieter Zetsche je bil eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih direktorjev in tudi prvi obraz koncerna Daimler. Ti bodo 31. marca prihodnje leto potrjevali novega predsednika in to očitno Zetsche ne bo postal.

“Seveda bi to delo rad opravljal in verjetno bi to funkcijo tudi sprejel. Po 40 letih me nekateri ne jemljejo kot vrednost, temveč kot breme. Zato se bom odrekel tej priložnosti,” je Zetsche povedal v intervjuju za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung.

Nedavno draga poravnava v dizelski preiskavi

Po Zetschejevih besedah bi dobil podporo s strani največih delničarjev koncerna, pri manjših pa bi lahko naletel tudi na odpor. Zetsche bi sicer moral 31. marca 2021 prevzeti mesto Manfreda Bischoffa.

Nemška avtomobilska znamka je morala nedavno v preiskavi v ZDA plačati 2,2 milijarde dolarjev za poravnavo v preiskavi dizelskih izpustov.