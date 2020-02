Obeta veliko: znane vse podrobnosti novega avta iz Revoza #foto

Največja novica glede ravnokar razkritega twinga Z.E. je njegova baterija z zmogljivostjo 22 kilovatnih ur. S pomočjo elektromotorja s 60 kilovati in 160 njutonmetri navora ima po merilnem ciklu WLTP 250 kilometrov električnega dosega. Kot pravijo Francozi, gre za idealnega mestnega sopotnika s pospeškom od 0 do 50 kilometrov na uro v manj kot štirih sekundah. Baterija proizvajalca LG Chem bo nameščena pod sprednjima sedežema.

Bistveno dlje z enim polnjenjem

Čeprav si twingo arhitekturo in zasnovo deli s smartovim modelom forfour, pa ima ta mali francoz okoli sto kilometrov daljši doseg. Pri Renaultu so ob predstavitvi med drugim poudarili tudi to, da bo od svojega brata cenejši, s takšnim dosegom pa se postavi ob bok tudi električnima dvojčkoma iz skupine Volkswagen.

Polnjenje baterije bo možno z močjo do 22 kilovatov, kar pomeni, da bo baterija polna v le eni uri. Ob polnjenju avta prek običajne vtičnice bo baterija polna v 13 urah in pol, prek wallboxa pa se bo napolnila med štirimi in osmimi urami (odvisno od moči polnjenja).

Prvi električni renault z vodnim hlajenjem baterije

Twingo bo postal prvi električni model Renaulta z vodnim hlajenjem baterije. Čeprav so modela twingo in forfour razvijali istočasno pod Zaradi razvoja tehnologije bo imel twingo Z.E. daljši doseg kot bratski smart forfour EQ. Foto: PRIMA projektnim imenom Edison, bo imel "novomeški" twingo izboljšan električni pogon. Kot so potrdili pri Renaultu, predvsem zato, ker na trg prihaja kasneje in so v vmesnem času lahko tehnologijo dodatno izpopolnili.

Električni twingo bo v Franciji z upoštevano subvencijo v višini šest tisoč evrov stal okoli 22 tisoč evrov. Vstopni bencinsko gnani twingo na tem trgu stane 12 tisoč evrov, a kot so potrdili Francozi, se večina kupcev pri njih odloči za najbolje opremljene modele, kjer je povprečna cena 16 tisoč evrov. Kupci si želijo premijskih dodatkov, zato bodo pripravljeni plačati nekaj tisočakov več za električno različico.

Lani je Renault prodal v Evropi 86.486 twingov, kar je približno enako kot leta 2018. S tem je twingo četrti najbolje prodajani mestni avto v Evropi, na prvem mestu je fiat panda, sledita fiat 500 in toyota aygo.

