Pri Daimlerju bodo prenehali razvijati bencinske motorje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Daimlerju, lastniku Mercedes-Benza, so se odločili, da bodo prenehali z nadaljnjim razvojem bencinskih motorjev. Usmerili se bodo izključno na razvoj elektrificiranih pogonov in električnih vozil.

Mercedes-Benz v zadnjih letih pospešeno razvija električne modele in je med najbolj dejavnimi proizvajalci na tem področju. Foto: Gašper Pirman

Prihodnost je električna

Pri Daimlerju očitno v zgornjo trditev verjamejo, zato so pohiteli, da bo ta prihodnost na cestah še nekoliko hitreje. Daimler, lastnik Mercedes-Benza, se tako obrača proti električni prihodnosti. Kot je poročal Auto Motor und Sport, je to novico o koncu razvoja bencinskih motorjev potrdil Markus Schaefer. V Daimlerjevih prihodnjih načrtih ni prostora za razvoj bencinskih motorjev, vendar kot je še dodal, bi se zaradi drugačnega stanja na trgu tudi to lahko spremenilo.

Znamka se bo usmerila v razvoj električnih modelov, bencinsko in dizelsko gnani modeli pa bodo vse bolj na stranskem tiru. Gre le za nadgradnjo preteklih načrtov. Mercedes-Benz v zadnjih letih pospešeno razvija nove električne modele, med njimi ne manjkajo niti tovornjaki, kombiji in avtobusi.

So pa svojo naklonjenost električnemu pogonu pokazali že pri znamki Smart. Na pravkar potekajočem avtosalonu v Frankfurtu so predstavili prenovljena smartova modela, ki sta na voljo izključno z električnim pogonom.