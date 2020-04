Prevare bogataša za izjemno zbirko, zdaj sledi razprodaja

V več letih je banko in njihove stranke, kot pravijo pri South Bend Tribune, oškodoval za več kot 126 milijonov dolarjev (116 milijonov evrov). Sodišče je zato zaseglo vse njegovo premoženje, Najeeb Khan, pa je lansko poletje vložil zahtevo za bankrot. Po skoraj letu dni je njegova zbirka več kot 230 avtov pripravljena, RM Sotheby's pa jo bo prodal letos oktobra. Zbirka pod imenom ''Elkhart'', ker so bili avti parkirani v mestu Elkhart v zvezni državi Indiana, bo prodana brez rezervirane cene in bo vsaj deloma poplačala njegove dolgove.

Foto: RM Sotheby's Od Tesel do več milijonov vrednih klasikov

V njegovem skladišču, kjer je imel parkirane vse avtomobile ni bilo posebnih pravil. Ne v postavitvi avto ne v vrednosti, in celotna Foto: RM Sotheby's zbirka ni imela neke rdeče niti. V njej so nekaj sto evrov vredne table, nove električne Tesle in več milijonov vredni klasični avti. V njej so tudi predvojni avtobus, trideset motorjev, transportne prikolice in številne druge malenkosti. Pri RM Sotheby's bodo tako skupno prodali kar 567 njegovih predmetov.

Čeprav to pomeni, da se bo vsak izmed avtov prodal, to ne pomeni nizke nakupne cene. Zbiratelji se že pripravljajo in ocenjujejo vrednosti določenih avtov, da bodo lahko obogatili svoje zbirke. V celotni zbirki velja omeniti nekaj redkih avtov - zagotovo je vaba celotne zbirke Aston Martin DB5 vantage iz leta 1964. Kupci se bodo neizprosno borili tudi za Lamborghini Miuro P400 S iz leta 1969, Mercedes-Benzov legendarni model 300 SL gullwing, Jaguarjev XJ220, Toyoto 200GT iz leta 1967 in dirkalnega Ferrarija 225 S berlinetta. V zbirki je še precej redkih dirkalnikov, Fordov GT, ki si ga je lastil Wayne Gretzky, Mustang Shelby GT350 H iz leta 1966 in številni drugi