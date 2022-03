Presenečenje: Audi razmišlja o nečem povsem novem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne trdim, da ga bomo izdelali, razmišljamo pa o tem. V to smer bomo celo kmalu pokazali nov koncept," je v pogovoru za britanski Autocar povedal predsednik Audija Markus Duesmann.

To bi bilo prvo tovrstno vozilo za Audi. Mercedes-Benz je leta 2017 kot prvi izdelal premijskega poltovornjaka, toda razred X – vozilo z osnove nissan navare – je bil prodajno razočaranje in predlani so proizvodnjo zaključili.

GMC je izdelal novega električnega hummerja. Foto: General Motors

Podrobnejše informacije za Audijev morebitni projekt niso znane. Uporabili bi lahko osnovo novega volkswagen amaroka, precej bolj drzen načrt pa bi bil razvoj namenskega električnega poltovornjaka. Ta bi bil na trgu odgovor na teslo cybertruck, Fordovega F-150 lighting in hummerja EV.

Audi lahko trenutno svoja električna vozila razvija tako s platforme MEB (Volkswagen) kot tudi naprednejše PPE, ki so jo razvili skupaj s Porschejem.

Najbolj razvpit električni "pickup" je Teslin cybertruck, ki pa za zdaj ostaja le kot koncept. Foto: Tesla

Mercedes-Benzov poizkus z razredom X se je končal klavrno. Foto: Gašper Pirman