Nov Audijev karavan: tehnologija, ki obeta veliko #video

Nova platforma PPE obljublja veliko, predvsem pa nujen tehnološki preskok za konkurenčnost na trgu. Foto: Audi Audi postopno stopnjuje svojo prisotnost v svetu električnih avtomobilov. Če trenutno njihov osrednji Q4 e-tron izhaja z Volkswagnove platforme, novi avtomobili napovedujejo še mnogo bolj konkurenčne izdelke. Eden teh bo tudi napovedani A6 avant e-tron, podobno tudi A6 sportback e-tron.

Na fotografijah je sicer še koncept, ki pa neposredno napoveduje serijski avtomobil. Dolg je 4,96 metra in širok 1,96 metra, kar skupaj z 22-palčnimi kolesi, kratkimi previsi in dolgim medosjem zagotavlja zelo vpadljiv avtomobil. Navsezadnje je to avtomobilska klasika, ne športni terenec. Audi modele avant v družini A6 ponuja že vse od leta 1977.

Koncept je dolg skoraj pet metrov in širok slaba dva metra. Foto: Audi

Tehnologija, ki obeta veliko

Bistvo koncepta je v platformi PPE (Premium Platform Electric), ki so jo pod vodstvom Audija razvili skupaj s Porschejem. To je tehnološko napredni 800-voltni sistem, ki med drugim omogoča najvišjo moč polnjenja do 270 kilovatov in po standardu WLTP doseg do 700 kilometrov. Kapaciteta baterije bo znašala okrog sto kilovatnih ur. Tudi moč polnjenja na izmeničnem toku AC bo znašala do 22 kilovatov, kar je danes še vedno prej velika izjema kot pravilo.

800-voltnih platform premijski tekmeci še nimajo. Poznamo jo iz porscheja (in audija GT e-tron), prav tako jo imata precej bolj velikoserijski znamki Hyundai in Kia.

Električni quattro ne bo obvezen

Avtomobil bosta poganjala elektromotorja s sistemsko močjo 350 kilovatov in 800 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro bo karavan pospešil v manj kot štirih sekundah. Avtomobil bo prav tako na voljo le z enim elektromotorjem na zadnji osi in v tem primeru pogonom na en par koles.

Audi bo prve serijske električne avtomobile s platforme PPE razkril prihodnje leto, v prihodnje pa bo to platformo izkoristil tudi za izdelavo tako manjših (segment B) kot tudi večjih avtomobilov.

