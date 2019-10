Presenečeni boste, kako prilagodljive sedeže ima ta novi avto #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je napoved elektrifikacije Hondinih modelov v prihodnjih letih. Do leta 2025 bodo imeli vsi njihovi evropski modeli že hibridni pogon.

To je četrta generacija jazza, ki bo prihodnje leto najpomembnejša novost Honde na evropskem avtomobilskem trgu. Največja posebnost je prav strategija pogona in kot prvi model te znamke bo jazz na voljo le s hibridnim pogonom.

Podoben pogon kot pri C-HR, le z manjšimi bencinskimi motorji

Pogon bo podoben kot pri športnem terencu C-RV, ki ga bodo ustrezno prilagodili za manjšo dimenzijo avtomobila, kot je jazz. Medtem ko C-RV uporablja dva elektromotorja z dvolitrskim bencinskim motorjem ter samodejnim menjalnikom CVT, bo imel jazz v tej kombinaciji na voljo litrski ali 1,5-litrski bencinski motor. Moč bo manjša kot pri C-RV, natančnejši tehnični podatki pogona pa za zdaj še niso na voljo.

Napoved elektrifiacije novih modelov, jazz v Evropo tudi z videzom crossoverja

To je napoved elektrifikacije Hondinih modelov v prihodnjih letih. Do leta 2025 bodo imeli vsi njihovi evropski modeli že hibridni pogon. Po jazz bo čez dve leti to najprej civic. Vsi modeli s takim hibridnim pogonom bodo dobili tudi oznako e:HEV.

V Evropo bodo z novim jazzom pripeljali tudi njegovo posebno različico crosstar, ki ponuja videz priljubljenega crossoverja. Honda bo sicer na Japonskem jazza (tam ga prodajajo pod imenom fit) ponudila s petimi opremskimi različicami.

Nov jazz v crossover različici crosstar. Foto: Honda

Notranjost je skladno s tradicijo Honde dokaj enostavna in prečiščena. Foto: Honda

Prilagodljivost zadnje klopi:

