Preprosto največji: Maseratijev novi salon v Dubaju #foto

Bližnji vzhod je meka za proizvajalce dragih prestižnih ali superšportnih avtomobilov, česar se dobro zavedajo tudi pri Maseratiju. Italijanska znamka, ki bo kmalu del novega združenega koncerna Fiat Chrysler in PSA Peugeot Citroën, je v Dubaju odprla svoj salon z največjo razstavno površino. Salon trgovca Al Tayer Motors Maserati ima namreč kar pet nadstropij, skupna površina razstavišč pa znaša 3.644 kvadratnih metrov.

Del kompleksa je očem skrit

Dva nivoja sta na voljo pod tlemi, namenjena pa sta parkiranju vozil. Naredili so tudi poseben prostor za prevzem novih avtomobilov. Celotno 1. nadstropje so namenili za postopek zadnjega celotnega pregleda avtomobila pred predajo kupcu. Lastniki salona obljubljajo tudi učinkovito rabo energije ter do okolja prijazno uporabo vode, klimatskih naprav in osvetljevalnih sistemov.

Foto: Maserati

