Prepolovili bodo stroške: Audijeve tovarne čakajo velike spremembe

Audijevi načrti so vezani na že znano strategijo, ki po letu 2026 predvideva le še predstatitve novih modelov s povsem električnimi pogoni. Do leta 2033 nameravajo v Evropi iz prodaje umakniti vse modele s klasičnimi bencinskimi ali dizelskimi motorji. Drugače bo na nekaterih globalnih trgih, na primer na Kitajskem, kjer bodo take avtomobile potrebovali tudi po letu 2033.

Foto: Audi

Trenutno dve Audijevi tovarni - v nemškem Neckarsulmu in belgijskem Bruslju - izdelujeta dva povsem električna modela. To sta Q8 e-tron v Belgiji in e-tron GT v Nemčiji. Dva električna audija, ki prihajata z Volkswagnove platforme MEB, nastajata v Volkswagnovi tovarni v Zwickauju. To sta Q4 e-tron in Q4 sportback e-tron.

Iz osrednje tovarne v Ingolstadtu bo kot prvi povsem električni audi predvidoma zapeljal Q6 e-tron v letu 2026. V Neckarsulmu, mehiškem San Jose Chiapi in madžarskemu Győru bo začeli proti koncu desetletja postopno uvajati proizvodnjo električnih modelov. Leta 2029 naj bi vsaka Audijeva tovarna že izdelovala vsaj en električni model. V teh tovarnah bodo zaposlene dodatno izobrazili do leta 2025, v ta namen so že pripravili 500 milijonov evrov.

Proizvodnja električnih vozil bo stroške tovarne prepolovila

Ta preobrazba tovarn, kjer bo postala proizvodnja bolj digitalizirana, vitkejša in zavoljo električnih modelov tudi manj kompleksna, bo letne stroške obratovanja tovarn znižala za polovico. Proizvodnja bo tudi bolj prilagodljiva, saj bodo lahko v Ingolstadtu na isti liniji izdelovali tako električnega Q6 e-trona kot klasična bencinska (oziroma dizelska) audija A4 in A5. Nato bodo postopno povečavali delež proizvodnje električnih modelov.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi