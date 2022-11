Razkrit ponoči: Audi je pošteno pokazal zobe #foto

Audi bo svojemu električnemu športnemu terencu s prenovo spremenil ime, povečal pa bo tudi kapaciteto baterije in s tem doseg. Eden ključnih adutov električnega audija ostaja zelo enakomerna moč polnjenja, z večjo baterijo pa bo tudi doseg od 30 do 40 odstotkov večji.

Audi je do zdaj prodal okrog 150 tisoč modelov e-tron quattro. Foto: Audi Audi je z modelom e-tron quattro leta 2018 vstopil v svet elektromobilnosti. Zdaj so zanj pripravili prenovo, ki prinaša novo ime, a še pomembneje, tudi večjo baterijo, s tem ustrezno podaljšan doseg in še naprej enakomerno razporejeno moč polnjenja.

Audi s tem gradi na dozdajšnjih prodajnih uspehih tega avtomobila, ki so jih v štirih letih prodali 150 tisoč. Novi Q8 e-tron je nadaljevanje Audijeve postopne elektromobilne zgodbe. Od leta 2026 bodo, tako je ob razkritju prenovljenega modela spet zatrdil predsednik podjetja Markus Duesmann, na trgu predstavljali le še nove električne audije.

Q8 e-tron bo dolg 4,9 metra, širok 1,9 metra, imel pa bo tudi kar 2,9 metra medosne razdalje. Izvedba sportback bo nižja za dva centimetra. V različici SQ8 bo avtomobil skoraj štiri centimetre širši. Prostornina prtljažnika znaša 569 litrov za klasično izvedbo in 528 litrov za izvedbo sportback. Tudi spredaj bo v dodatnem prtljažniku na voljo zglednih 62 litrov prostornine.

Doseg bo z večjo baterijo tudi realno lahko dosegel vsaj 500 kilometrov. Foto: Audi

Audi bo prenovljeni Q8 e-tron na ceste poslal proti koncu februarja prihodnje leto. I Foto: Audi

Večja baterija za realnih 500 kilometrov dosega

Avtomobil bo na voljo tako v klasični izvedbi SUV kot tudi kot kupejevski sportback. Nemci želijo z novim imenom Q8 e-tron in poudarjeno osmico izpostaviti, da ta skoraj pet metrov dolgi avtomobil predstavlja vrh električnih športnih terencev iz Ingolstadta.

Osnovna baterija bo imela po prenovi neto kapaciteto 89 kilovatnih ur (kWh), večja pa 106 kWh. Večja baterija bo na voljo za obe zmogljivejši različici modela. V primerjavi s staro baterijo so kapaciteto povečali za 20 oziroma 25 kWh, kar v praksi pomeni skoraj sto kilometrov dosega.

Doseg po standardu WLTP bo znašal vse do 600 kilometrov, kar torej predvsem pri različicah z baterijo več kot 100 kWh obljublja tudi povsem realnih od 450 do 500 kilometrov dosega.

Visoka moč polnjenja še naprej zelo enakomerna

Q8 e-tron je še vedno električni športni terenec na 400-voltni zasnovi. To neposredno vpliva na največjo razpoložljivo moč polnjenja (moč polnjenja je zmnožek napetosti baterije in jakosti toka), ki ne presega 200 kilovatov in zato na prvi pogled ni skrajno visoka. Pri osnovni različici bo najvišja moč do 150, pri obeh zmogljivejših pa do 170 kilovatov.

Toda medtem ko moč polnjenja pri nekaterih tekmecih zelo hitro pade krepko pod 200 kilovatov, pri Audiju zagotavljajo zelo konstantno polnjenje. Pri tem je zanimivo, da bo največja moč polnjenja na voljo šele pri okrog 60-odstotni napolnjenosti baterije. Do 80 odstotkov bo voznik baterijo na ustrezni polnilnici DC napolnil v približno pol ure.

Serijski polnilec AC bo 11-kilovatni, na voljo pa bo tudi 22-kilovatni. Foto: Audi

Foto: Audi

Obljubljajo tudi sistem "priključi in polni"

Za polnjenje z izmeničnim tokom AC bo avtomobil serijsko opremljen z 11-kilovatnim polnilcem, za doplačilo pa bo na voljo tudi 22-kilovatno polnjenje. Audi na kompatibilnih polnilnicah obljublja tudi sistem polnjenja "priključi in polni", kjer ne bo potrebna nikakršna aktivacija in tudi plačilo bo izvedeno samodejno. To je pristop, s kakršnim je pri izkušnji polnjenja trenutno najbolj prepričljiva Tesla.

Najzmogljivejši SQ8 kar s tremi elektromotorji

Za obe izvedbi avtomobila bodo na voljo trije različni električni pogoni, vsak med njimi s štirikolesnim pogonom. Dva bosta na voljo z dvema motorjema, to bosta različici Q8 50 e-tron in Q8 55 e-tron. Moč pogonov bo 250 oziroma 300 kilovatov, najvišja hitrost pa 200 kilometrov na uro.

Različica SQ8 bo imela tri elektromotorje s sistemsko močjo 370 kilovatov in 973 njutonmetri navora. Najvišja hitrost bo omejena na 210 kilometrov na uro.

Audi bo prenovljeni Q8 e-tron na ceste poslal proti koncu februarja prihodnje leto. Izhodiščna cena v Nemčiji bo 74.400 evrov.