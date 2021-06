Prenovljeni SUV: Opel tega sistema do zdaj še ni imel

Opel nadaljuje oblikovno osvežitev novih modelov. Za razliko od mokke in astre, ki so ju uradno prvič prek fotografij napovedali včeraj, je grandland le prenovljen, in to še ni nova generacija. Oplov športni terenec je v imenu izgubil črko X, dobil pa je aktualne oblikovalske poteze − te so najbolj opazne prav na sprednjem delu vozila z matričnimi žarometi LED.

Prvi opel z nočnim vidom

V notranjost izstopa zdaj povsem digitalen voznikov kokpit, ki združuje dva zaslona v skupno enoto. Novost pri znamki Opel je tako imenovani "nočni vid", kar je infrardeča kamera za nočni nadzor nad pešci, kolesarji in živalmi. Tak sistem poznamo pri sestrskih peugeotih. Infrardeča kamera zazna omenjene nevarnosti na razdalji do sto metrov.

Grandlanda bodo pri Oplu nudili z bencinskimi in dizelskimi motorji, prav tako pa bo na voljo tudi priključni hibrid.

Avtomobil bo po predvidevanjih uvoznika v Slovenijo prispel jeseni.

