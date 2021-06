Štirje detajli: taka bo nova opel astra #foto

Opel bo z novo generacijo astre pripravil povsem nov avtomobil v tem tradicionalnem razredu. Tehničnih podrobnosti za zdaj pri Oplu še ne razkrivajo, bo pa to prva astra, izdelana v sodelovanju z zdajšnjimi lastniki nemške znamke – francoskim koncernom PSA.

Podobno kot nova mokka bo dobila tudi astra zanimive in izrazite zunanje linije, ozke žaromete in več poudarjenih detajlov. V notranjosti so napovedali prečiščenost in dva združena digitalna zaslona pred voznikom in na vrhu sredinske konzole.

Astra bo tudi povsem električna

Ena največjih novosti bo tudi povsem električna različica astre. Tak pristop istega modela z različnimi motorji je zdaj postal že zaščitni znak koncerna PSA. V tem razredu so to že storili pri citroenu C4 (ne pa pri peugeotu 308, ki je kvečjemu priključno hibridni), prav tako tudi pri omenjeni opel mokki.

Proizvodnja nove astre se bo v nemškem Russelsheimu začela konec leta, na slovenskih cestah pa astro predvidoma pričakujemo v začetku prihodnjega leta.

Foto: Opel

