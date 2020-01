Prelomne prodajne številke avtomobilov z Norveške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Električni avtomobili še naprej dominirajo na Norveškem, kjer je prodaja v letu 2019 v primerjavi z letom prej zrasla za tretjino. Kar 42,4 odstotki vseh prodanih novih avtov je bilo električnih, če v račun dodamo še priključne hibride pa so na Norveškem v lanskem letu v celoti prodali 56 odstotkov avtov s priključnim kablom. V zadnjih mesecih so priključni hibridi celo nadoknadili zaostanek za povsem električnimi vozili.

Za rekordno prodajno leto je v največji meri zaslužna Tesla, saj je njihov model 3 postal najbolje prodajan avto v državi. Kako so Norvežani nori na Tesle je zgovoren podatek, da je bila ta znamka kar nekaj mesecev najbolj priljubljen proizvajalec vozil. Na koncu so zaostali le za Volkswagnom, razlika pa je na koncu zmanjšala manj kot odstotek.

Dva najbolje prodajana avtomobila na Norveškem. Pred spodnjim je vse svetlejša prihodnost, zgornjemu so šteti dnevi. Teslin model 3 najbolj priljubljen avto leta

Model 3 je imel s 15.683 prodanimi avtomobili 11 odstotni tržni delež. Američani so prodali 50 odstotkov več modelov 3 kot je volkswagen prodal golfov.

Norvežani so od leta 2010, ko je v prodajne salone zapeljal nissan leaf, nori na električne avtomobile. Vse od takrat se je prodaja na letni ravni povečevala, Norvežani pa glede na število prebivalcev kupijo daleč največ električnih avtov. To je sicer povezano tudi z visokim standardom, ki ga ponazarja Teslin model 3 kot najbolje prodajan avtomobil v državi.

Kljub temu, da je prodaja električnih avtov narasla, je prodaja celotnega trga padla za 3,8 odstotka. Veliko so izgubili tudi priključni hibridi. V primerjavi z letom 2018 so prodali 27,3 odstotka manj priključnih hibridov. Njihova prodaja pa je bila močna decembra, ko so celo zmanjšali zaostanek za povsem električnimi vozili.

Bolj kot prodaja dizlov je padla prodaja bencinsko gnanih avtomobilov (31,4 odstotka). Na severu se pripravljajo na konec prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje.