Prelomna poteza Renaulta, nov avto tudi za Evropo

Renault je sprejel novo strategijo za kitajski avtomobilski trg, ki je največji na svetu. Tam ne bodo več prodajali klasičnih avtomobilov, usmerili se bodo le še v električna in lahka gospodarska vozila.

Renault bo ves svoj klasični avtomobilski program na Kitajskem preusmeril na svojega partnerja, družbo Donfeng Motor Corporation. Ta ne bo več prodajal Renaultovih avtomobilov, bodo pa nudili podporo za okrog 300 tisoč dozdajšnjih kupcev.

Poudarek le še na električnih avtomobilih

Vsaj na Kitajskem bodo dali pri Renaultu prednost predvsem električnim vozilom. Lani so jih na tem trgu prodali 860 tisoč. Do leta 2030 bodo električna vozila na Kitajskem (med novimi avtomobili) predvidoma dosegla 25-odstotno raven. Renault je od leta 2011 do danes prodal skoraj 270 tisoč električnih vozil.

Koncept električne dacie spring Foto: Dacia S kitajskim partnerjem tudi do evropske dacie z električnim pogonom

Na Kitajskem bodo imeli pri Renaultu še naprej dve združeni podjetji, partnerja pa sta eGT in JMEV. Lokalno so že predstavili električnega city K-ZE, ki ga bodo s pomočjo JMEV ponudili tudi na globalnem trgu. V Evropo bo ta avtomobil v obliki nizkocenovne električne dacie prišel prihodnje leto, osnovo zanj pa smo v obliki koncepta dacia spring že videli.