Prehitri Britanci skrbijo Francoze: se bodo res izmuznili radarjem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že več let v Evropski uniji velja ureditev, ki omogoča pošiljanje podatkov o prometnih prekrških med državami članicami. Kdor torej prekršek naredi v tuji državi, dobi obvestilo o njem in potrebne podatke za plačilo globe na svoj dom.

Britanski odhod iz Evropske unije bo končal tudi to prakso. Zaskrbljeni so predvsem Francozi, ki letno na svojih cestah ujamejo več kot pol milijona prehitrih britanskih voznikov. To v državno blagajno prinese kar 60 milijonov evrov, čemur se (poleg prometne varnosti) ne želijo odreči.

Bodo sklenili medsebojni dvostranski dogovor?

Francija tako načrtuje dvostranski dogovor z Veliko Britanijo, ki bi še naprej omogočal delitev prekrškarjev med državama. Podoben dogovor ima Francija že s Švico.

Tako kot trenutno prehitrih britanskih voznikov samodejni radarji ne bodo kaznovali v državah EU, velja tudi nasprotno. Prehitri “evropski” voznik na cestah britanskega otočja bo lahko ostal nekaznovan. Izjema pa so prekrški, ki bi jih policisti ujeli z ročnimi radarji in voznika lahko kaznovali na licu mesta.