Predstavili prvo robotsko vozilo. Toliko boste odšteli zanj. #video

Razvoj znanosti in tehnologije je omogočil inteligentne avtomobile brez voznika. Če v Pekingu, San Franciscu in drugod po svetu že vozijo avtonomni taksiji, pa v Moskvi računajo, da bi lahko takšni taksiji – in to leteči – ljudi in tovor prevažali že čez štiri leta. Še dlje so šli na Kitajskem, kjer so na včerajšnji novinarski konferenci predstavili prvo robotsko vozilo. Po prvih ocenah boste zanj morali odšteti 120 tisoč evrov.

"O moj bog, to je tako kul. Ne morem verjeti, da se to dogaja, v avtomobilu ni voznika," pravijo potniki, ki so vožnjo z robotskim vozilom že preizkusili.

Da ti še niso povsem varni, dokazuje pripetljaj iz aprila letos, ko je ponoči po ulicah San Francisca samovozeči avto z ugasnjenimi lučmi vozil zunaj dovoljenih ur, ob tem pa ga je ustavila policija. Ko ni našla voznika in ni mogla niti odpreti vrat avtomobila, je ta speljal, po nekaj metrih na drugi strani križišča pa ustavil in prižgal vse štiri utripalke.

Tovrstne težave pa se bodo kmalu končale

Kitajsko podjetje Jidu Auto je na včerajšnji novinarski konferenci predstavilo prvo povsem robotsko vozilo. Avtomobil s svojimi avtonomnimi zmogljivostmi ne potrebuje človeškega posredovanja, potnikom pa bo tudi v primeru, če vozilo ostane brez internetne povezave, omogočen dostop do glasovne pomoči.

Luo Gang, tiskovni predstavnik pri podjetju Jidu Auto pravi, da je robot 'Robo-01' njihov prvi konceptni avto. "Ima veliko pametnih zmogljivosti. Najbolj značilno je, da lahko komunicira z ljudmi, zaradi česar ti čutijo, da to ni le avto, ampak je pravi roboavto, robomar ali robot prijatelj," pravi.

Podjetje naj bi množično proizvodnjo vozil začelo prihodnje leto

Poleg najnaprednejše programske opreme za avtonomno vožnjo, ima 'Robo-01' tudi dva lidarja in kar 12 kamer. Lidarji so sistemi s 95-stopinjskim vertikalnim in 360-stopinjskim horizontalnim zornim kotom, ki sproti ocenjujejo in preračunavajo okolico ter pot. Pri vožnji do želenega cilja pa mu pomaga še dodatnih 12 kamer.

"Svet okoli sebe lahko bolje zazna in naredi varnejšo izkušnjo vožnje. Naš avto ima tudi zelo dobre zmožnosti glasovne interakcije. Poleg interakcije z avtomobilom je več kot 99 odstotkov njegovih funkcij mogoče popolnoma nadzorovati z glasom. To je pravzaprav najvarnejši način za nadzor avtomobila med vožnjo," še pravi Gang.