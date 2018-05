Pred 90 leti z oplom na raketni pogon drvel 238 km/h #video

Danes mineva 90 let, odkar je s futurističnim raketnim dirkalnim avtomobilom RAK2 29-letni Fritz von Opel dosegel hitrost 238 kilometrov na uro.

Aerodinamični avtomobil s krili in 24 raketami

Alternativni pogoni so stalnica že od samega začetka avtomobilizma, toda nekatere ideje, ki so jih preizkušali nekoč, so bile enostavno na meji norega. Na današanji dan pred 90 leti, 23. maja 1928, je 29-letni Fritz von Opel z aerodinamično oblikovanim futurističnim dirkalnikom RAK2 dosegel hitrost 238 kilometrov na uro. Vse skupaj ne bi bilo nič posebnega, toda dirkalnik je imel krila in ga je do te hitrosti pognalo 24 raket na trdo gorivo.

RAK2 je pred točno devetdesetimi letimi dosegel hitrost 238 kilometrov na uro. Foto: Opel

Rakete so ustvarile šest ton potiska. Foto: Opel

Zgodba se je začela pisati že nekaj mesecev prej

Fritz von Opel se je začel zanimati za raketni pogon nekaj mesecev, preden je izdelal RAK2. Potem ko je spoznal astronavta Maxa Valierja, se je njegovo zanimanje za avtomobile in rakete le stopnjevalo, kmalu pa je izdelal prvi RAK1, ki je slonel na Oplovem modelu 4/12. Inženir je kmalu začel opravljati testiranja in zahvaljujoč 12 raketam in 40 kilogramom eksploziva je hitro dosegel hitrost 100 kilometrov na uro.

Po uspešnih testih je še bolj zavzeto delal na novem dirkalniku, ki je slonel na modelu 10/40. Rezultat uspešnih testov je bil RAK2, ki je naredil velik korak naprej v primerjavi s predhodnikom. Imel je večja krila, aerodinamično lupino in 24 raket, ki so ustvarile šest ton potiska.

Ker je bila testna steza v Rüsselsheimu, kjer Opel še danes preizkuša svoje avtomobile, premajhna za test dirkalnika, se je Fritz odločil, da ga preizkusi na stezi AVUS. Na prvi uradni test se je zgrnilo več tisoč obiskovalcev, ki so takoj prepoznali inovativnost in naprednost avtomobila.

Raketni dirkalnik RAK2 je poganjalo 24 raket. Foto: Opel

Na tisoče ljudi se je zgrnilo na uradni test avtomobila. Foto: Opel

Kmalu je sledil raketni motor

Opel je sčasoma izdelal eksperiment z raketnim motorjem RAK3. Leta 1928 je z 256 kilometri na uro postavil hitrostni rekord za tirna vozila. Na krilih uspehov so razvili še letalo Opel-Sander RAK1 z raketnim pogonom, toda zaradi prihoda velike depresije so raje začeli izdelovati tradicionalne avtomobile.

Izdelal je tudi raketno letalo, vendar so se pri Oplu raje usmerili v izdelavo običajnih vozil. Foto: Opel