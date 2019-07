Pozor, vozniki: nadzor iz zraka postaja realnost

Španski državni odbor za promet je pri nadzoru prometa za letošnje leto napovedal uporabo dronov. Lani so z njimi izpeljali več testov, zadnjega tudi letos maja. Z droni bodo lahko v precej večjem obsegu in manj opazno nadzirali promet, tak nadzor pa bo predvidoma lahko močno zmanjšal število prometnih nesreč.

Na višini 150 metrov lahko dron vztraja dve uri

Skupno bodo Španci uporabili 11 dronov. Ti lahko na višini 120 metrov z enim paketom baterij lebdijo do dve uri. Pri tem lahko zaznajo prekrškarje, ki so oddaljeni do 500 metrov.

Droni so namenjeni za uporabo na avtocestah, zaradi njihove kompaktnosti pa jih lahko uporabijo tudi na drugih manjših cestah. Niso opremljeni s sistemom za zaznavo hitrosti, opazili pa bodo lahko nekatere druge prekrške, med drugim prehitevanje prek polne črte. V tem primeru bo dron poslal informacijo policijski patrulji na tleh, ta pa bo lahko ustavila voznika.

Foto: Ustvarimo reševalni pas na avtocestah

Francozi so v eni uri z dronom ujeli do 20 prekrškarjev

Podoben pilotni projekt so lani izpeljali francoski policisti v okolici Bordeauxa. Dron so dvignili v zrak in z njim spremljali potek prometa. Na uro so v povprečju ujeli od 15 do 20 prekrškarjev.

Tudi tam niso mogli neposredno beležiti meritev hitrosti, je pa dron ujel in posnel ostale prekrške.

Na jugu Anglije so policisti lani prav tako uvedli posebno 24-urno enoto z dronom, ki pa je opremljen tudi z infrardečo in termalno kamero. Tako ni namenjen le nadzoru prometa, ampak lahko pomaga tudi pri nadzoru meje, iskanju pogrešanih oseb, kriminalističnih preiskavah in podobno.

Slovenska policija: drone v naše delo šele uvajamo

V Sloveniji bo vsaj letos nadzor prometnih tokov na avtocesti ostal še v domeni klasičnih helikopterjev.

Junija so slovenski policisti izvedli šest nadzorov prometa s helikopterjem, še dodatnih šest jih načrtujejo julija. Te nadzore načrtujejo glede na problematiko, izvedbo različnih poostrenih nadzorov (hitrost, enosledna vozila …) in zgostitve prometa. Tudi avgusta bo število helikopterskih nadzorov podobno kot junija in julija.

Na Slovenski policiji pravijo, da drone šele uvajajo v svoje delo. Trenutno jih za področje varnosti v cestnem prometu testirajo in jih uporabljajo za pomoč pri ogledih krajev prometnih nesreč.