Pozor: v Ljubljani višji znesek ob neplačilu parkirnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dnevno nadomestilo za neplačilo parkirnine bo v Ljubljani od zdaj občutno dražje in sicer 20 namesto 12 evrov.

Ljubljanski mestni svetniki so podprli sklepa, s katerima so dvignili znesek v primeru neplačila parkirnine in podražili vožnjo s tirno vzpenjačo na grad. Nadomestilo za neplačano parkirnino bo po novem znašalo 20 evrov, enosmerna vozovnica z vzpenjačo bo stala 3,30 evra, za povratno pa bo treba odšteti šest evrov.

Podražitev bo občutna

Vozniki, ki so jih mestni redarji zalotili brez parkirnega listka, so morali doslej plačati nadomestilo v višini dnevne parkirnine, ki je znašalo 12 evrov. Zaradi spremembe se bodo prihodki Ljubljanskih parkirišč in tržnic na mesečni ravni po pričakovanjih občine povečali za 20.000 evrov mesečno. Iz tega lahko sklepamo, da je kršiteljev brez ustreznega parkirnega listka (oziroma plačane parkirnine prek aplikacije) okrog tisoč mesečno.

Podražile se bodo tudi vozovnice za vzpenjačo na ljubljanski grad, ki bodo namesto 2,20 evra za enosmerno in štiri evre za povratno vozovnico stale 3,30 evra za enosmerno in šest evrov za povratno vozovnico.