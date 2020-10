Potrdili novosti ob avtocesti, nove bodo tudi cene

Kot smo napovedali že v ponedeljek, se ob slovenskih avtocestah pripravlja nekaj sprememb glede polnilnih postaj za električne avtomobile. Tako bodo po izteku pogodbe Tesline hitre polnilnice s Petrolovega bencinskega servisa na Kozini preselili pred bližnji hotel Admiral, na njihovem mestu pa bodo od zdaj stale nove Petrolove lastne polnilnice.

Tesline polnilnice so na Kozini že odstranili, prestavili jih bodo pred bližnji hotel. Foto: Gregor Pavšič

Te bodo postavili predvidoma decembra, in sicer bodo ena “hitra” in dve “ultra hitri” polnilnici. Tako imenovana hitra polnilnica bo imela v tem primeru moč polnjenja do 100 kilovatov, ultra hitre pa bodo imele moč do 175 kilovatov. Te so sicer lahko nadgradljive do moči 350 kilovatov.

Večji moči polnjenja pa bo prilagojen tudi cenik električne energije ob avtocestah, kjer je sicer velika večina polnilnic SODO pod enotnim upravljanjem. Trenutno stane minuta polnjenja 20 centov, uporaba novih močnejših polnilnic pa bo zagotovo dražja.

“Splošni cenik bo ostal enak, za ultra hitre polnilnice pa se bo prilagodil,” so nam sporočili s Petrola, natančne cene pa za zdaj še niso znane.

Petrol je že lani v Ljubljani postavil modernejšo Deltino polnilnico DC, ki bi lahko zmogla moč polnjenja prek 100 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Madžarski MOL ima v Pincah na slovensko-madžarski meji sicer že ultra hitro polnilnico z močjo do 160 kilovatov, ki pa nedavno ob našem obisku ni delovala oziroma je uslužbenci niso uspeli (znali?) aktivirati.

Ob dovolj prazni bateriji se lahko moč polnjenja pri taycanu poveča do 270 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Polnilnice z močjo do 100 kilovatov so zanimive tudi za nekatere velikoserijske in cenovno bolj dostopne električne avtomobile. Z močjo nad 50 kilovatov se lahko polnijo hyundai kona, kia e-niro, nissan leaf+ in novi volkswagen ID.4.

Omenjene ultra hitre polnilnice pa pridejo vsaj za zdaj v poštev za precej redkejše lastnike električnih vozil. Predvsem audije e-tron, jaguarje I-pace, BMW iX3 in podobna vozila - če seveda odmislimo Tesline uporabnike, ki bodo bržkone raje polnili ob bližnjem hotelu. Po moči polnjenja za zdaj najbolj izstopa porsche taycan, ki ga je mogoče polniti (resda kratkotrajno) z močjo vse do 270 kilovatov.

Polnjenja ob avtocesti so v povprečju kratka in lahko trajajo le 15 ali 20 minut, že redkeje do 30 minut. Namenjena so predvsem dopolnjevanju električne zaloge med potjo. Obračunavanje po minutah polnjenja je lahko nepošteno do lastnikov tistih avtomobilov, ki imajo manjšo moč polnjenja in zato za manj pridobljene elektrike plačajo več kot lastnik vozila z večjo močjo polnjenja prek enosmernega toka DC.



Petnajstminutno polnjenje stane 3 evre, v tem času pa povprečni avtomobil pridobi okrog 12 kilovatnih ur električne energije. Pri energetsko učinkovitejših avtomobilih (hyundai ioniq, tesla model 3, renault zoe …) to pomeni okrog 80 kilometrov pridobljenega dosega. Cena polnjenja se sicer naposled sešteje v uporabnikov “električni miks”, ki vključuje tudi polnjenja doma, na cenejših javnih polnilnicah in tudi koriščenje obstoječih brezplačnih polnilnic.