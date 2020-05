Poslavlja se šef Aston Martina, to so razlogi

Prvi športni terenec Aston Martina - DBX. Foto: Aston Martin Pri Aston Martinu navedb Financial Timesa niso komentirali. Potrdili pa so, da pripravljajo spremembe in da trenutno ocenjujejo svojo vodstveno ekipo. To za zdaj še vodi Andy Palmer, kaj kmalu bi ga lahko zamenjal Nemec Tobias Moers. Ta je trenutno predsednik družbe Mercedes-AMG.

Daimler je petodstotni lastnik Aston Martina, angleško družbo pa opremlja tudi z lastnimi motorji AMG.

Kriza Aston Martina se poglablja

Že vse od lanskega oktobra vrednost delnice Aston Martina strmo pada. Krizo je še poglobila epidemija covid-19. V prvem četrtletju je prodaja upadla za skoraj tretjino. Januarja je okrog 20 odstotkov družbe kupil tudi kanadski milijarder Lawrence Stroll, ki je za ta delež odštel 200 milijonov britanskih funtov.