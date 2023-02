Posebne pnevmatike: na snegu jim omogočajo vrtoglave hitrosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ključni element relija za svetovno prvenstvo po Švedski so posebne pnevmatike s 384 žebljički, ki omogočajo vrtoglave hitrosti na zasneženi in poledeneli cesti.

Včeraj zvečer se je na Švedskem začel drugi reli letošnjega svetovnega prvenstva. Po selitvi severneje v okolico mesta Umea je snega in ledu na cestah več kot južneje v okolici Karlstadta, ustrezna podlaga pa je bistvo te tradicionalne prireditve svetovnega prvenstva.

Švedski reli je eden najhitrejših v svetovnem prvenstvu. Predlani je zmagovalec Elfyn Evans vozil s povprečno hitrostjo 124 kilometrov na uro, lani Kalle Rovanpera (oba Toyota) s povprečjem 121 kilometrov na uro. Tako visoke hitrosti so sicer tudi posledica značilnosti cest višje na Švedskem. Pred leti so se v okolici Karlstatda povprečne hitrosti zmagovalcev gibale med 110 in 115 kilometri na uro. Hitrejši v svetovnem prvenstvu je le še poletni makadamski reli po Finski.

Vsaka pnevmatika ima lahko največ 384 žebljičkov. Foto: Toyota

Žebljičke iz volframa vstavijo že med vulkanizacijo

Ključni del opreme dirkalnikov so posebne pnevmatike za tovrstne razmere. Dobavitelj je italijanski Pirelli, ki je za avtomobile razredov Rally1 in Rally2 pripravil pnevmatiko sotttozero ice J1B. Ta že med izdelavo dobi 384 žebljičkov, ki jih med vulkanizacijo vstavijo v pnevmatiko. Vsak je dolg 20 milimetrov, od tega je žebljiček zunaj gume dolg sedem milimetrov. Izdelani so iz zelo trdnega materiala volframa. Ta se na primer tali šele pri temperaturi 3.422 stopinj Celzija.

Žebljički v Skandinaviji tudi v vsakodnevnem prometu

Vsak izmed tovarniških voznikov bo imel na reliju po Švedski na voljo 28 tovrstnih pnevmatik. Nanje bodo morali dobro paziti, saj morebitna izguba žebljičkov - ko je cesta slabše kakovosti ali ko skozi ledeno osnovo prebije makadam - močno zmanjša oprijem.

Tovrstne pnevmatike so sicer namenjene predvsem dirkaškemu okolju, saj je v cestnem prometu le v redkih državah dovoljeno uporabljati pnevmatike z žebljički. Tak primer so prav skandinavske države, le da imajo vsakodnevne pnevmatike žebljičkov bistveno manj.

Video: visoke hitrosti in drsenja po zasneženi in ledeni cesti