Poseben jubilej: to je najstarejši ''bulli'' na svetu

Volkswagen je razkril zanimivo zgodbo o najstarejšem kombiju T1, ki se danes še vedno vozi po cestah. 5. avgusta je modri kombi z ljubkovalnim imenom Sofie praznoval sedemdeset let, pri Volkswagnovem oddelku za klasična vozila pa so mu ob njegovem jubileju postregli z vožnjo po Hannovru in torto.

19. maja 1949 je Heinz Nordhoff, novi izvršni predsednik Volkswagna, odobril začetek proizvodnje za kombi type 2. V sredini novembra je tako s proizvodnega traku zapeljal prvi avto, kupci pa so lahko izbirali med dvema različicama - kombijem s stekli na obeh straneh in odstranljivimi sedeži ali med gospodarskim kombijem. Šele maja 1950 se je pridružil znameniti microbus z 21 stekli, Volkswagen pa je v prvem letu izdelal 9.541 kombijev.

Iz Nemčije na sever Evrope

Danes najstarejši kombi s serijsko številko 20-1880 je od leta 2014 v lasti Volkswagnovega oddelka za klasične avtomobile, a je pred Z njim so do danes prevozili malenkost več kot 121 tisoč kilometrov. Foto: Volkswagen tem vrsto let opravljal delo kot gospodarsko vozilo, vse do prihoda na Dansko pa je zamenjal kar precej lastnikov. Njegova pot se je, kot že omenjeno, začela 5. avgusta. Naročil ga je podjetnik iz Hildesheima, hkrati pa je bil to prvi T1 v deželi Spodnje Saške.

Kar 23 let je opravljal svojo nalogo kot gospodarsko vozilo pri prvotnem lastniku in potem odšel k zbiratelju. Znotraj skupnosti je zamenjal kar nekaj lastnikov, a leta 1992 ga je našel Danec Tonny L. Ko je spoznal, da gre za T1 z najnižjo številko šasije, ga je kupil in prepeljal na Dansko. Ker je kombi zadnjih 19 let stal, je Tonny naredil obsežen servis in generalko ter avto krstil kot Sofie - enako ime je nosil pri T1, ki so ga dostavili na Dansko.

Foto: Volkswagen

Z njim prevozil še 21 tisoč kilometrov

Danec Tonny ga je leta 2014 prodal Volkswagnovemu oddelku za klasična vozila. Foto: Volkswagen Ker je šlo za delovni stroj, so z njim v času uporabe prevozili kar precej kilometrov. Ob nakupu je imel prevoženih 96 tisoč kilometrov, zato se je Tonny leta 2000 odločil za obsežno prenovo. Avto s serijsko številko 20-1880 je bil v naslednjih treh letih popolnoma prenovljen. Z njim je Tonny v prihodnjih štirinajstih letih naredil še dodatnih 21 tisoč kilometrov, danes pa so vsi lastniki z njim prevozili 121 tisoč kilometrov.

Leta 2014 se je Tonny odločil, da bo avto prodal. Ni ga želel prodati zbiratelju, ki ga bo parkiral v garažo in skril pred očmi javnosti. Srečno naključje je želelo, da je danski prestolonaslednik istega leta obiskal Volkswagnov oddelek za gospodarska vozila v Hannovru. Njegov spremljevalec je Volkswagnu omenil, da se na Danskem prodaja T1 iz leta 1950. Hitro so se začeli pogovori in kmalu je sledil stisk roke. Oddelek za klasične avtomobile je kupil trenutno najstarejši T1 na svetu in želja Tonnyja je bila uslišana - dnevno ga lahko vidi praktično celoten svet.

Foto: Volkswagen