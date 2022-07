Pri VW prekinili razvoj: to bi morala biti nova prestižna limuzina #foto

Volkswagen je na 20. obletnico pokazal prototip druge generacije phaetona, ki ni nikoli prišel v serijsko proizvodnjo. Naraščajoči stroški, elektrifikacija in nepriljubljenost prve generacije so tik pred zdajci končali pot te prestižne limuzine

Upravni odbor Volkswagna je leta 2016 izglasoval, da prekinejo razvoj druge generacije phaetona in sredstva raje namenijo razvoju električnih avtomobilov. Glede na fotografije prototipa je bil razvoj praktično končan, kar so potrdili tudi pri Volkswagnu, phaetona so čakale le še manjše spremembe pred odhodom v serijsko proizvodnjo. Pred šestimi leti so sicer veljaki v podjetju nenehno poudarjali, da bo phaeton zapeljal v prodajne salone, a očitno so v zadnjem trenutku spremenili načrte.

Phaeton je šel po poteh audija A8

Uradne fotografije so pred leti naredili pred garažo Volkswagnovega oblikovalskega studia. Kot je razvidno, so drugo generacijo poimenovali s kodnim imenom phaeton D2, nad njeno podobo pa sta bdela Marco Pavone (vodja zunanjega oblikovanja) in Tomasz Bachorski (vodja oblikovanja notranjosti). Phaeton bi v dolžino meril kar 5.172 milimetrov, kar je več kot predhodnik in zelo blizu audiju A8.

Gre za klasično limuzino, obarvano v črno barvo in z veliko kroma, ki s kontrasti poudari premijski značaj. Sprednja maska hladilnika je postavljena nižje kot pri predhodniku, je manjša in ob njej so veliki matrični žarometi v tehnologiji LED. Celotna podoba deloma spominja na audija A8, zadnje preproste LED-luči pa so podobne tistim iz audija A6.

Stari in novi phaeton, ki nikoli ni prišel v serijsko proizvodnjo. Foto: Volkswagen

Že leta 2016 so želeli vgraditi ukrivljen zaslon

Bistveno bolj kot zunanjost je impresivna potniška kabina. Uporabljeni so bili samo najboljši materiali in v drugi generaciji phaetona bi moral biti nameščen ukrivljen osrednji zaslon. Oblikovno podoben zaslon so kasneje pri Volkswagnu prvič uporabili šele čez dve leti, ko je na ceste zapeljal novi touareg. Videti je mogoče tudi digitalne merilnike, obilico lesenih dodatkov in zaslone na zadnji strani sprednjih vzglavnikov.

Phaeton D2 je slonel na prilagodljivi arhitekturi MLB, tako kot audi A8 in touareg. Žal pri Volkswagnu niso sporočili, kakšne motorne opcije bi bile na voljo, a glede na premijski značaj avtomobila bi bil poleg običajnih šest- in osemvaljnih motorjev na voljo tudi priključnohibridni pogon.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen