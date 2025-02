Porsche priznal: obseg odpuščanj ni zadosten, kmalu novi ukrepi

Porsche bo moral v naslednjih štirih letih odpustiti dodatnih 1.900 ljudi, so potrdili v vodstvu podjetja.

Porsche je napovedal dodatno reorganizacijo in zmanjšanje števila zaposlenih, usmerjeni pa bodo predvsem na tovarni Zuffenhausen in Weissach pri Stuttgartu. Do leta 2019 želijo število zaposlenih zmanjšati za 15 odstotkov.

Že lani so začeli uresničevati strategijo, da 1.500 redno zaposlenim ne bodo podaljševali pogodbe. Zdaj se bo pogodba iztekla še dodatnim 500 zaposlenim. Toda to očitno ne bo dovolj.

"Izvršni odbor in Svet delavcev sta se zato odločila za program, s katerim bodo v prihodnjih letih zmanjšali še približno 1.900 delovnih mest v celotnem podjetju," so za Reuters sporočili iz Porscheja.

Glavne težave prihajajo iz Kitajske

Ker proizvajalčeva kolektivna pogodba do leta 2030 izključuje odpuščanja, v Porscheju računajo na prostovoljne odpovedi zaposlenih, Podjetje se zanaša tudi na naravne fluktuacije, demografske spremembe ter restriktiven pristop k zapolnjevanju prostih delovnih mest in zaposlovanju novega osebja, je dodal tiskovni predstavnik.

Za Porsche sta glavna izziva dva - najprej je to počasnejši preboj pri elektromobilnosti, kjer so sicer šele z macanom dobili prodajno pomembnejši avtomobil, predvsem pa padec konkurenčnosti na Kitajskem. Tam je lani prodaja Porscheja padla za kar 28 odstotkov, v preteklosti pa je prav Kitajska predstavljala glavni vir dobička za podjetje.

V začetku meseca so pri Porscheju že presenetili z informacijo, da so odpustili glavnega finančnega direktorja in direktorja prodaje.