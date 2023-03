Porsche: izjemni dobiček in potrditev novih modelov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche namerava do leta 2030 delež električnih pogonov v svojih novih avtomobilih povečati na zavidljivih 80 odstotkov.

Porsche namerava do leta 2030 delež električnih pogonov v svojih novih avtomobilih povečati na zavidljivih 80 odstotkov. Foto: Porsche

Porsche je predstavil rekordne poslovne rezultate za lansko leto – 309 tisoč prodanih avtomobilov in 6,8 milijarde evrov dobička – in do konca desetletja napovedal tudi nekatere nove modele.

Porsche je lani ustvaril rekordnih 37,6 milijarde evrov prihodkov in 6,8 milijarde dobička. Tega so v primerjavi z letom 2021 povečali za kar 1,5 milijarde evrov. Temu primerna je bila tudi najboljša prodaja v zgodovini znamke. Lani so skupno prodali 309.884 avtomobilov.

Dobro polovico vseh so prodali na Kitajskem in v Severni Ameriki. Najbolj priljubljena sta bila ponovno cayenne s 95 tisoč in macan s 86 tisoč kupci. Oba modela sta torej predstavljala kar 59 odstotkov prodaje znamke iz Stuttgarta. Tretji najuspešnejši je bil 911 (40 tisoč kupcev), sledil pa je električni taycan – ta je za las prehitel panamero (oba po 34 tisoč kupcev).

To so vsekakor odlični obeti pred letom, v katerem bo Porsche praznoval svojo 75-letnico, kultni model 911 pa 60-letnico.

Zadnja testiranja prenovljenega cayenna v Skandinaviji. Foto: Porsche

Prihaja električni cayenne in še večji električni SUV

Porsche je ob predstavitvi poslovnih rezultatov prav tako potrdil nekaj novosti. Električni macan na ceste prihaja leta 2024, povsem električni 718 pa sredi desetletja. Temu bo sledil še električni cayenne. Medtem ko bo 718 le električni, bo cayenne ohranil različne pogonske motorje. Električna različica si bo delila platformo premium platform electric (PPE), s katere prihajata tudi macan in audi Q6 e-tron. Ta platforma bo cayennu omogočila 800-voltno arhitekturo.

Porsche namerava do leta 2030 delež električnih pogonov v svojih novih avtomobilih povečati na zavidljivih 80 odstotkov. Obstoječega cayenna bodo letos prenovili.

Ob tem bo Porsche predstavil tudi koncept še večjega električnega športnega terenca, ki bo spadal celo nad cayenna. Ta bo nastal na novi platformi SSP sport, ki jo razvija prav Porsche.