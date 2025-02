Porsche Inter Auto je z znamko VW GV osvojil prestižni naziv trgovec leta

Volkswagen Gospodarska vozila in Porsche Ljubljana – imeni, ki ju povezujemo z močjo, napredkom in vrhunsko izkušnjo. Ne glede na teren Volkswagnova gospodarska vozila navdušujejo s prilagodljivostjo, inovativnimi rešitvami in vzdržljivo zasnovo. So ključni partnerji podjetjem pri premagovanju vsakodnevnih izzivov in doseganju novih ciljev. Porsche Inter Auto je s poslovalnico Porsche Ljubljana osvojil prestižno nagrado trgovec leta za Volkswagen Gospodarska vozila. To priznanje potrjuje neomajno predanost, vizionarsko razmišljanje in stalno preseganje pričakovanj.

Porsche Ljubljana nagrajena za izjemnost

Miha Glavaš, vodja prodaje VW GV, je ob prejemu nagrade izjavil: "Zelo smo ponosni na dosežke, ki smo jih dosegli z znamko VW Gospodarska vozila ter poslovalnico Porsche Ljubljana. Ta nagrada ni le priznanje za trdo delo, temveč tudi napredek, ki ga vlagamo v vsakodnevno izpolnjevanje potreb naših strank. Naša uspešnost v prodaji, servisu in širšem tržnem deležu ni naključje, temveč odraz ekipe, ki se stalno trudi preseči pričakovanja. Z veseljem se zahvaljujemo našim zvestim strankam, katerih zaupanje je temelj našega uspeha in nas vodi naprej k novim ciljem."

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Miho Glavašem, vodjem prodaje

Ekipa znamke Volkswagen Gospodarska vozila pri Porsche Ljubljana, ki jo vodi Miha Glavaš skupaj s prodajnimi specialisti, je prejela prestižno priznanje za odličnost. Ponosni na prejeti naziv trgovec leta so vsi v ekipi ta trenutek doživeli kot izjemno priznanje za njihov trud pri krepitvi prodaje, razvoju strokovnosti in utrjevanju prisotnosti znamke Volkswagen Gospodarska vozila na slovenskem trgu. To priznanje je rezultat njihove predanosti, strokovnosti in strasti, ki jo vlagajo v zadovoljstvo svojih strank in promocijo zanesljivih gospodarskih vozil.

Kako bi ocenili leto 2024 in kateri model se je izkazal za najbolj prodajanega?

Preteklo leto je bilo za nas zelo uspešno, saj smo zabeležili rast prodaje v segmentu lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z letom 2023. VW Multivan se je izkazal za najbolj prodajan model, predvsem zaradi svoje modularnosti, ki omogoča prilagajanje različnim poslovnim in zasebnim potrebam. Ena izmed priljubljenih različic je bila tudi Multivan eHybrid s 1.4 TSI priključno-hibridnim pogonom, ki zagotavlja kombinirano moč 218 "konjskih" moči, električni doseg do 50 kilometrov ter nizko porabo goriva v hibridnem načinu. Izjemno uspešen je bil tudi model VW Caddy, saj se zanj odloča vse več družin in poslovnih uporabnikov.

Foto: Porsche Inter Auto

Katere ekskluzivne novosti prinašata nova VW Transporter in Caravelle?

Nova VW Transporter in VW Caravelle predstavljata pomemben korak naprej v razvoju lahkih gospodarskih vozil, saj prinašata številne tehnološke in praktične izboljšave. Temeljita na napredni platformi, ki omogoča večjo prostornost, boljšo vozno dinamiko in večjo energetsko učinkovitost. Transporter ostaja robusten in zanesljiv delovni partner, prilagojen poslovnim uporabnikom, s povečano tovorno prostornino in izboljšanimi možnostmi konfiguracije notranjosti, medtem ko Caravelle ponuja vrhunsko udobje za prevoz potnikov z naprednimi asistenčnimi sistemi, kot so Travel Assist, IQ.Light matrični žarometi LED in številne možnosti prilagajanja sedežne razporeditve. Poleg tradicionalnih motorjev TDI, ki so še naprej sinonim za zanesljivost in učinkovitost, nova generacija vozil prinaša tudi elektrificirane pogone, vključno s priključno-hibridnimi različicami, kar omogoča večjo trajnost in nižje operativne stroške. Obe vozili odražata Volkswagnovo zavezanost digitalizaciji, saj omogočata najnovejše povezljivostne rešitve, kot je We Connect Fleet, ki podjetjem omogoča spremljanje in optimizacijo voznega parka v realnem času. S prenovljenim dizajnom, izboljšano aerodinamiko in povečano nosilnostjo Volkswagen Transporter in Caravelle zagotavljata še bolj prilagodljive in trajnostne rešitve za širok spekter uporabnikov.

Na kaj ste najbolj ponosni v preteklem letu?

Vsekakor sem najbolj ponosen na našo ekipo prodaje Gospodarskih vozil znamke Volkswagen pri Porsche Ljubljana, ki je zares pokazala izjemne rezultate na vseh področjih. Ta dosežek je za celotno ekipo izjemno priznanje za dolgoletno predano delo, rast prodaje in utrjevanje prisotnosti znamke Volkswagen Gospodarska vozila na slovenskem trgu. Priznanje odraža njihovo predanost kakovosti, strokovnosti in inovacijam, s katerimi zagotavljajo najvišjo raven storitev za poslovne uporabnike in podjetja. Ponosni smo predvsem na: uvajanje elektrifikacije v našo modelno paleto, saj smo predstavili popolnoma električni model VW ID. Buzz Cargo, ki je bil izjemno dobro sprejet na trgu. Na trgu izjemno dobro umeščen je tudi model VW Crafter, ki ponuja najboljšo kombinacijo tovorne prostornine (do 16,4 m³) in nosilnosti (do 2.500 kg) v svojem razredu.

Kakšna je trenutna modelna paleta Volkswagen Gospodarska vozila?

Naša aktualna ponudba vključuje zares vrhunske modele za vse priložnosti. VW Caddy (Cargo in potniški) – kompaktno in okretno gospodarsko vozilo, idealno za dostave v urbanih središčih in tudi družine. Opremljen je z učinkovitimi dizelskimi motorji TDI, ki omogočajo nizko porabo, ponuja tovorno prostornino do 3,7 kubičnega metra ter možnost pogona 4MOTION na vsa kolesa za boljši oprijem v zahtevnih razmerah. VW Transporter in VW Caravelle sta povsem nova modela z več prostora, večjo nosilnostjo, večjo vlečno zmogljivostjo in izboljšano gospodarnostjo. Vse to velja tudi za Caravelle – devetsedežni potniški kombi. Prvič v zgodovini sta na voljo ne le s turbo­dizelskimi motorji, temveč tudi s priključno-hibridnim in električnim pogonom. VW Multivan ponuja napredne pogonske rešitve, vključno s priključno-hibridnim pogonom s skupno sistemsko močjo 218 "konjskih" moči, ter udoben prevoz do sedem potnikov, pri čemer so na voljo številni asistenčni sistemi. VW Crafter je največji model v ponudbi, ki se ponaša z izjemno tovorno prostornino do 16,4 kubičnega metra in nosilnostjo do 2.500 kilogramov. Crafter je na voljo s pogonom na sprednji ali zadnji kolesi ali vsa štiri kolesa (4MOTION) v karoserijskih izvedbah furgon, šasija in kombi. VW ID. Buzz Cargo je revolucionarni električni dostavnik, ki združuje retro oblikovanje z najnovejšo tehnologijo električne mobilnosti. Tudi pick-up VW Amarok je izjemno zanimiv.

Foto: Porsche Inter Auto

Kako bo usmerjena znamka Volkswagen Gospodarska vozila v prihodnosti?

Prihodnost znamke je usmerjena v trajnostni razvoj in tehnološki napredek, k temu sledimo tudi pri Porsche Ljubljana. Do leta 2030 načrtujemo, da bo več kot 55 odstotkov prodanih vozil temeljilo na naprednih pogonskih sistemih, pri čemer bodo novi modeli, kot sta ID. Buzz in prihodnje generacije Crafterja, igrali ključno vlogo. Prav tako bomo okrepili razvoj digitalnih storitev in nadgradili sistem We Connect, ki bo omogočal še boljšo povezljivost voznih parkov ter prispeval k večji učinkovitosti in optimizaciji poslovanja. Posebno pozornost namenjamo tudi naprednim asistenčnim sistemom, ki bodo s tehnologijo L2+ zagotavljali višjo stopnjo varnosti in udobja pri vožnji v urbanih okoljih.

Katere zanimive novosti lahko pričakujemo v prihodnjih letih?

Pripravljeni smo na vznemirljivo prihodnost znamke VW Gospodarska vozila. V naslednjih letih pričakujemo številne ključne novosti. Velika novost bo električni Crafter z napredno avtonomno funkcionalnostjo. Pričakujemo tudi nadgradnjo modela Multivan z večjo baterijsko kapaciteto za različico eHybrid, novim naprednim multimedijskim sistemom s 15-palčnim zaslonom ter izboljšano aerodinamiko za manjšo porabo goriva. Veselimo se tudi modela ID. Buzz z večjim dosegom, kar pomeni tudi večjo kapaciteto baterijo, povečano nosilnost in večjo fleksibilnost tovornega prostora. Lahko rečemo, da se nam obeta zares zanimivo obdobje z novimi tehničnimi rešitvami.

Foto: Porsche Inter Auto

Vsestranski VW Multivan – ali je res navdušil toliko kupcev v Sloveniji?

Da, povsem drži – VW Multivan je v preteklem letu postal najbolje prodajani model med vozili Volkswagen Gospodarska vozila v Sloveniji. Njegova priljubljenost je rezultat izjemne vsestranskosti, ki združuje prostornost, udobje osebnega vozila in funkcionalnost gospodarskega vozila. Kupce je prepričal predvsem z naprednimi tehnologijami, kot so priključno-hibridni pogon, številni asistenčni sistemi (Travel Assist, IQ.Drive) in prilagodljivost notranjosti, ki omogoča konfiguracije za različne potrebe – od družinskih prevozov do poslovnih uporab. Poleg tega Multivan stoji na sodobni platformi MQB, ki zagotavlja izboljšano vozno dinamiko in večjo učinkovitost. Kupci so še posebej cenili kombinacijo gospodarnosti in trajnosti, saj priključno-hibridna različica omogoča vožnjo na elektriko v mestnih središčih, hkrati pa zagotavlja dolge dosege na daljših poteh. Glede na prodajne rezultate je jasno, da je Multivan res navdušil širok spekter uporabnikov – od zasebnih kupcev, ki iščejo premium udobje, do podjetij, ki potrebujejo zanesljivo in prilagodljivo rešitev za svoje mobilne potrebe.

Kako se prilagajate trenutnim trendom na trgu gospodarskih vozil?

V skladu s sodobnimi trendi, vse zahtevnejšo konkurenco in pričakovanji trga sledimo več ključnim usmeritvam, s katerimi zagotavljamo trajnosten in tehnološko napreden razvoj:

- elektrifikacija – zavezani smo intenzivnim naložbam v razvoj baterijskih tehnologij in širitev infrastrukture za hitro polnjenje, s čimer omogočamo brezhiben prehod na električno mobilnost in spodbujamo trajnostne transportne rešitve,

- digitalizacija – z uvajanjem naprednih digitalnih rešitev, kot je tehnologija Car2X, izboljšujemo povezljivost med vozili ter infrastrukturo, kar prispeva k večji varnosti, učinkovitosti in boljšemu uporabniškemu doživetju. Naša proizvodna strategija temelji na uporabi recikliranih materialov in optimizaciji procesov z jasnim ciljem doseči ogljično nevtralnost do leta 2040, kar predstavlja našo dolgoročno zavezo k odgovornemu poslovanju,

- napredne mobilnostne rešitve: razvijamo celovite in prilagodljive rešitve financiranja ter storitve najema vozil na zahtevo, s katerimi strankam omogočamo večjo fleksibilnost in optimalno prilagajanje njihovim poslovnim potrebam. S temi usmeritvami ostajamo zavezani inovacijam, trajnostnemu razvoju in zagotavljanju vrhunskih mobilnostnih rešitev, ki odražajo sodobne izzive in potrebe naših strank.

Kakšne prednosti prinaša novi VW Caddy za podjetja in družine?

Novi Volkswagen Caddy v posebni ponudbi prinaša številne izboljšave, ki podjetjem omogočajo večjo fleksibilnost in stroškovno učinkovitost. Z večjo notranjo prostornino, izboljšanimi motorji TDI in možnostjo 4MOTION pogona na vsa kolesa je Caddy še primernejši za dostave v urbanih območjih, hkrati pa ponuja dovolj prostora za različne vrste tovora.

V primerjavi s konkurenti na trgu je novi Caddy opremljen z naprednimi asistenčnimi sistemi, kot so Park Assist, Lane Assist in Adaptive Cruise Control, ki povečujejo varnost in udobje pri vožnji. Caddy omogoča tudi boljšo povezljivost s storitvami, kot je Volkswagen We Connect, ki podjetjem omogočajo enostavno spremljanje voznega parka in optimizacijo poti. S tem je Caddy še primernejši za podjetja, ki iščejo zanesljivo, varčno in sodobno rešitev za prevoz tovora ali prevoz potnikov (za družine).

Kako VW Gospodarska vozila zagotavlja visoko raven storitev in podpore podjetjem?

Pri ekipi Porsche Ljubljana in znamki Volkswagen Gospodarska vozila se osredotočamo na zagotavljanje celovite podpore našim strankam skozi celoten življenjski cikel vozila. Naša ekipa strokovnjakov se zaveda, da so potrebe podjetij in njihovih voznih parkov različne, zato ponujamo individualno prilagojene rešitve, ki omogočajo optimizacijo stroškov in povečanje produktivnosti.

Z našimi prilagodljivimi paketi financiranja in storitvami najema vozil na zahtevo podjetjem omogočamo preprosto prilagoditev mobilnosti njihovim potrebam. Volkswagen We Connect Fleet ponuja napredne funkcionalnosti za spremljanje voznega parka v realnem času, kar podjetjem omogoča, da učinkovito upravljajo svoje stroške in povečajo operativno učinkovitost.

Poleg tega ponujamo odlično servisno podporo, tako na področju rednega vzdrževanja kot tudi hitrih popravkov, ki zmanjšujejo morebitne zastoje in zagotavljajo, da vozni park podjetij deluje brez težav. Naša mreža pooblaščenih serviserjev in izkušenih svetovalcev zagotavlja, da so stranke vedno v stiku z najnovejšimi informacijami in rešitvami. S tem pristopom želimo strankam olajšati vsakodnevne izzive, ki jih prinaša upravljanje voznega parka, ter jim omogočiti, da se osredotočijo na svoje ključne poslovne aktivnosti.

