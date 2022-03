Porsche: drzna prihodnost za najcenejši avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranjost obstoječega porscheja 718 GTS Foto: Porsche Pri Porscheju so razkrili več podrobnosti glede svoje strategije uvajanja alternativnih pogonov v klasične športne avtomobile. Po cestah se vozijo že povsem električni športni taycani, kmalu bo električno različico dobil tudi najbolje prodajani model macan.

Strategija družbe je jasna in zahteva novosti pri aktualnih modelih. Do leta 2025 bi morala biti polovica prodanih vozil opremljenih z električnim ali hibridnim pogonom, do leta 2030 bo delež povsem električnih prodanih porschejev že 80-odstoten.

Prvi električni porsche s platforme PPE

Najhitrejše spremembe očitno čakajo najmanjši model 718 v različicah boxster in cayman, ki predstavljata tudi najmanjši del prodaje Porscheja. Namesto sredinsko postavljenega bencinskega motorja bodo tja postavili baterije. Avtomobil bo nastal na osnovi tehnološko napredne platforme PPE, s katere bodo prišli tudi električni audiji družine A6. Naslednik 718 bo prvi porsche s te platforme, na cestah ga lahko pričakujemo leta 2025.

Kultnin 911 za zdaj še ne bo dobil električne različice, so pa v Zuffenhausnu zanj spet potrdili klasično hibridno različico.