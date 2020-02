Pomotoma zamenjati stopalke in povzročiti nesrečo? Zdaj prihaja rešitev.

Toyotin novi sistem z uradnim imenom Acceleration Suppression Function (funkcija za zmanjševanje pospeška) bo, če bo voznik pomotoma namesto na zavoro pritisnil na stopalko za plin, preprečil nenadzorovano pospeševanje. Sistem bo kot del opcijske opreme poleti na japonskem trgu na voljo v varnostnem paketu Safety Sense, do konca letošnjega leta pa bo, prav tako na seznamu doplačilne opreme, prišel tudi v Evropo.

Na Japonskem je kar deset odstotkov smrtnih žrtev na cestah posledica zamenjave stopalk za zavoro in plin. Foto: Getty Images Za deset odstotkov smrtnih žrtev kriva zamenjava stopalke

Po podatkih policije na Japonskem je kar deset odstotkov vseh smrtnih žrtev na cestah posledica nenamernega pritiska na stopalko za plin. Največ težav imajo starejših od 75 let, zato so pri Toyoti razvili nov, naprednejši sistem.

Lani so namreč pri Toyoti kupcem pri dvanajstih modelih ponudili možnost vgradnje sistema za preprečevanje nenamernega pritiska na stopalko za plin. Do konca leta se je za ta sistem odločilo 20.300 kupcev, vendar je sistem deloval izključno v povezavi s senzorji. Sistem je samodejno zaviral le takrat, ko je pred seboj prepoznal oviro.

Nov, izboljšan sistem bo zmožen zaznati nenavaden odziv voznika, ki nenamerno pritisne na stopalko za plin, in bo deloval tudi v primerih, ko pred avtom ne bo drugega avta, kolesarja ali pešca. Kot pravijo Japonci, z novo tehnologijo lažje ugotovijo, ali je bil pritisk na stopalko za plin nameren ali nenameren.

Kako prepoznati, ali je voznik na stopalko pritisnil po nesreči ali namenoma?

Ko so pred pol leta pri Toyoti začeli razvijati sistem, smo se spraševali, kako bo avto vedel, ali je voznik na stopalko za plin pritisnil namenoma ali po nesreči. Kot pravijo pri tretjem največjem proizvajalcu avtomobilov na svetu, so med razvojem preučili nesreče, ki so bile posledica te napake. Še posebej so se poglobili v nesreče, pri katerih je voznik stopalko za plin pritisnil na vso moč. Pridobljene podatke so nato primerjali s podatki, ki so jih pridobili s pomočjo povezanih avtomobilov.

Iz enačbe so odstranili podatke, ko je voznik namenoma močno pritisnil na stopalko za plin. S pomočjo računalniške pameti so lahko prepoznali takšne primere in dognali, kdaj je voznik na stopalko za plin pritisnil pomotoma. Zaradi tega naj bi sistem znal prepoznati, ali je voznik namenoma pritisnil na plin ali je to storil pomotoma, hkrati pa bo sistem zmožen posredovati tudi, če pred avtom ne bo nobene ovire.