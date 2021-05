Pokazali enega, a Korejci so razkrili še nove skrivnosti

Hyundai je v ZDA ob predstavitvi novega ioniqa 5 razkril tudi tehnične podrobnosti dveh novih vozil, to bosta ioniqa 6 in 7.

Hyundaiev ioniq 5 je prvi namensko izdelan električni avtomobil, ki ga bodo Korejci že letos pripeljali tudi na evropske ceste. Toda to je le prvi avtomobil celotne družine električnih vozil, ki prihajajo z nove platforme. Tehnično ti avtomobili napovedujejo velik preskok.

Prihajata še ioniqa 6 in 7

Kupci so danes lahko še zmedeni, saj Hyundai ponuja obstoječega ioniqa in napoveduje novega ioniqa 5. Čeprav si delita ime, gre dejansko za dva povsem različna avtomobila. Zmede z imenom pa bo kmalu konec, saj bo naslednji ioniq 6 zamenjava za obstoječe vozilo ioniq. "Šestica" bo limuzina s kapaciteto baterije 73 kilovatnih ur in dvema različnima pogonoma. Na voljo bosta različica z enim elektromotorjem (160 kW) in tudi različica z dvema elektromotorjema (sistemska moč 230 kW). Glede na veliko baterijo in za Hyundai pregovorno energijsko učinkovitost lahko napovedujejo doseg do okrog 480 kilometrov. Ta avtomobil bodo na ceste poslali proti koncu prihodnjega leta.

Še dve leti pozneje pa na ceste prihaja še bolj družinsko naravnani ioniq 7. To bo električni križanec, ki bo imel tudi možnost sedmih sedežev. Hyundai za zdaj napoveduje sistemsko moč 230 kilovatov in baterijo s kapaciteto sto kilovatnih ur. Obljubljeni doseg bo podoben kot pri ioniqu 6.

Kot je v našem pogovoru povedal Marko Kajfež, direktor znamke Hyundai v Sloveniji, bodo za prodajno uspešnost potrebovali tudi manjše in zato cenejše električne avtomobile. Čeprav jih uradno še niso potrdili, lahko pričakujemo tudi ioniqe s številko, nižjo od pet.