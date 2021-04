Avstrijci ga že nudijo: znane so cene za vročega “korejca”

Ta korejski "električar" sodi med najbolj vroče in zanimive avtomobilske novosti leta. Pri izbiri električnega avtomobila bi lahko z vidika tehnično-uporabniške izkušnje kot prvi resneje stopil na prste Teslinega modela 3. V Slovenijo prihaja poleti, v Avstriji so z njegovimi cenami že povsem konkretni. Polno opremljen (in izkoriščen) bo dražji od tesle in predvidoma tudi najdražji hyundai na trgu.

Hyundaijev ioniq 5 sodi med najpomembnejše avtomobilske novosti letošnjega leta, ki je tudi na prvih preizkusih v tujini naletel na zelo pozitivne ocene. Prvi namenski električni hyundai kaže tisto, kar Korejci (skupaj s kio EV6) znajo narediti na področju elektromobilnosti. To vsaj z vidika avtomobila (sledijo še izzivi proizvodnje, konkurenčnih cen …) obeta veliko; tehnične specifikacije ioniqa 5 in njegova praktična uporabnost ga danes postavljata kot prvega resnejšega tekmeca Teslinega modela 3.

Med sprednji in zadnji kolesi bi spravili celo "bolhco", medosna razdalja znaša kar tri metre. Foto: Hyundai

Hyundai je pri razvoju ioniqa 5 vsaj na papirju odlično opravil svoje delo. Izdelali so namensko električno platformo in do skrajnosti razpotegnili medosno razdaljo. Ta znaša tri metre oziroma toliko, ko je bil nekoč v celoti dolg "ljudski" avtomobil fičko "bolhca". Ioniq 5 ima moderno notranjost, nekatere zanimive rešitve (tako kot v novem tucsonu prikaz stranskih kamer ob vklopu smernikov) in pričakovano veliko prostora.

Premična je sredinska konzola (podobno možnost bo imel novi nissan ariya), elektronsko pomični so lahko celo zadnji sedeži, avtomobil bo imel tudi možnost strešnih nosilcev in vlečne kljuke. Prek avtomobilske baterije bo mogoče polniti tudi zunanje električne porabnike. Pomembna in predvsem zelo uporabna prednost bo 22-litrski sprednji prtljažnik "frunk", idealen za hrambo polnilnega kabla. Na to podrobnost je do zdaj večina proizvajalcev pri namenskih električnih vozilih (Volkswagen, Nissan …) preprosto pozabila.

Retro-moderen avtomobil, ki tudi tehnično obljublja veliko

In tu so še tehnične zmogljivosti; 800-voltni sistem s polnjenjem DC do moči okrog 230 kilovatov (kW), baterije s kapaciteto do 72 kilovatnih ur (kWh), možnost štirikolesnega pogona in doseg po standardu WLTP do 430 kilometrov. Tudi videz je nekaj posebnega. Ioniq 5 je oblikovno tudi zanimiva zmes retro in modernih linij in prav gotovo avtomobil, ki ga bo na cesti nemogoče zamenjati za drugi model.

Notranjost je prostorna. Spredaj je dno povsem ravno, premična je tudi sredinska konzola. Foto: Hyundai

Različice in cenik ioniqa 5 v Avstriji. Foto: Hyundai

Avstrijci že s cenikom, konfiguratorjem in vabili na testno vožnjo

V Sloveniji prednaročil za ioniqa 5 pri uvozniku znamke Hyundai ne načrtujejo, saj bodo tudi prvi avtomobili prispeli relativno kmalu - to je poleti. Na uradni spletni strani uvoznika informacij o novem električnem adutu še ni. Drugače je v Avstriji, kjer je Hyundai že predstavil tudi cenik, konfigurator in prijavo na testne vožnje.

Osnovni ioniq 5 bo v Avstriji stal 46 tisoč evrov. To je različica z opremo "base line" in manjšo baterijo. Razlika v ceni pri večji bateriji je tri tisoč evrov, kar je glede na znatno večjo kapaciteto (72 namesto 58 kWh) in zmogljivejši elektromotor (160 namesto 125 kW) zelo majhno doplačilo.

V srednjem paketu opreme bodo Avstrijci ioniqa 5 že dobili tudi v različici z dvema elektromotorjema in štirikolesnim pogonom. Cene takih vozil se bodo začele pri 52 tisočakih. Najbolje opremljeni ioniqi 5 z opremo "top line" s ceno segajo že proti 60 tisočakom, kar pa so na primer cene najzmogljivejših različic Teslinega modela 3. Z njim si ioniq 5 celo deli oznake glede na velikost baterije (short range ali long range).

Med dodatno opremo gre omeniti toplotno črpalko za 1.290 evrov (ta ni del serijske opreme), streho s solarnimi celicami za 1.790 evrov in možnost koriščenja polnjenja drugih naprav prek avtomobilske baterije (V2L). Ta sistem stane 490 evrov, na voljo pa je le pri najvišjem paketu opreme.

Polno opremljen bo celo dražji od Teslinega modela 3

Čeprav so to le cene za avstrijski trg, bistveno drugačne ne bodo niti v Sloveniji. Bolje opremljeni ioniq 5 bo postal najdražji hyundai. Trenutno je treba za novega santa feja z najvišjim paketom opreme in najzmogljivejšim motorjem odšteti 54 tisočakov.

Kakovostno bo ioniq 5 pričakovano prvi resnejši električni tekmec Teslinega modela 3, toda glavna naloga trgovcev bo torej zagotoviti, da bo korejska znamka dovolj "kul" in dovolj mikavna izbira v primerjavi z omenjeno teslo. Teh so Slovenci samo letos do konca marca kupili oziroma registrirali že več kot 90.