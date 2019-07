Poglejte, ob stoletnici so napovedali tak avtomobil #video

Bentleyjev koncept z imenom EXP 100 GT je vizija britanskih inženirjev, kako bo v prihodnje videti luksuzni potovalni avtomobil v slogu klasičnega vozila GT.

Koncept je dolg kar 5,8 metra in širok skoraj 2,4 metra. Bentley taka vozila napoveduje za luksuzna potovanja v letu 2035. Ne le da ima vozilo električni pogon, v njem je vloga voznika in sovoznika že enakovredno razdeljena. Bistvo je v prestižu, udobju in sistemih umetne inteligence, ki med potovanjem skrbijo za kar najboljšo izkušnjo. Pri tem niso pozabili na reciklirane materiale in vizijo, kako naj bi se avtomobilska tehnologija v naslednjih 16 letih razvila.

Po mnenju razvojnikov pri britanski avtomobilski znamki, bodo imele baterije takrat petkrat večjo energetsko gostoto kot danes. V 15 minutah jih bo mogoče napolniti do 80 odstotkov, še trdijo.

Tak koncept bi imel maso okrog 1,9 tone, a zahvaljujoč štirim elektromotorjem in vektorskemu razporejanju navora bi imel lahko vrhunske pospeške. O natančnih specifikacijah avtomobila iz Crewa je težko soditi, saj gre vendarle predvsem za vizionarski koncept.

Pri Bentleyju še zatrjujejo, da danes vsaka četrta stranka te znamke že sprejema možnost električnega pogona v prihodnosti.

Foto: Bentley

Foto: Bentley

Foto: Bentley

W.O. Bentley je znamko ustanovil leta 1919 in že v naslednjih letih kar petkrat zmagal na sloviti dirki Le Mans. Foto: Bentley

Britanskega proizvajalca prestižnih avtov Bentley je ustanovil Walter Owen Bentley, ki se je rodil 16 septembra leta 1988 in je bil najmlajši otrok izmed deveterice. W.O., kot so ga klicali prijatelji, je prihajal iz bogate družine. Njegova babica in njen mož sta večino bogastva pridobila z bančništvom in kopanjem bakra v Avstraliji. Kasneje sta se vrnila v Anglijo in družina je pričela novo obdobje v Londonu.Veliko časa je v mladosti deloval v delavnici Great Northern Railway, kjer je pridobil številna znanja. Na današnji dan, 10 julija leta 1919 je ustvaril podjetje Bentley Motors. Podjetje je začelo delovati v središču Londona in že septembra 1919 izdelalo svoj prvi avtomobil s trilitrskim štirivaljnikom s 16 ventili in eno odmično gredjo. Že naslednje leto so se preselili v severni del Londona v okraj Cricklewood, kjer so postavili prvo avtomobilsko delavnico.Že od svojih začetkov so izdelovali prestižne in zmogljive avtomobile, v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pa so kar petkrat zmagali na sloviti dirki Le Mans (še enkrat so zmagali leta 2003). Čeprav se je po svetu hitro razširila vest o odličnosti njihovih avtov so imeli pri prodaji kar nekaj težav. Posledično se je W.O. hitro znašel v finančnih težavah. Pred propadom je znamko rešil Woolf Barnato, sin bogatega lastnika rudnika diamantov, ki se je v strahu, da bi njegova najljubša avtomobilska znamka propadla, odločil kupiti podjetje Bentley.Leta 1931 je nad podjetjem obupal tudi Barnato, pod krinko pa so ga kupili največji tekmeci Rolls-Royce. Zaradi druge svetovne vojne sta obe znamki životarili, a leta 1952 se je bentley proslavil s prvo generacijo modela Continental. Tudi tokrat prodaja ni stekla, z njo pa se je zmanjševal tudi njihov športni duh. Potem, ko so na Rolls-Royceove modele nameščali je svojo značko je preprod znamka doživela leta 1998, ko sta se po dveletni bitki znamki Rolls-Royce in Bentley ločili. Takrat jih je kupil Volkswagen in Benltey od tistega trenutka doživlja enega najlepših trenutkov v svoji zgodovini.