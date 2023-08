Pogled v notranjost: Volkswagnova novost za cestne užitkarje #foto

Volkswagen bo na sejmu karavaninga v Dusseldorfu, največji tovrstni prireditvi v Evropi, pokazal koncept nove generacije californie. Ta izhaja z novega multivana, zato je dobila prvič avtomobilsko platformo MQB, serijsko vozilo pa na cestah pričakujemo prihodnje leto. Že koncept pa je videti kot serijska california, ki poudarja nekaj ključnih sprememb.

Foto: Volkswagen

Dvojna drsna vrata, prehod med sedeži in kuhinjo

Poleg nove platforme je največja novost še druga drsna vrata, ki so tako na voljo na obeh straneh enoprostorca za potepanje in kampiranje. Sprednji sedeži se zavrtijo za 180 stopinj, za njimi je nameščen kuhinjski del, zadnja klop se spremeni v posteljo. Z dodatnimi drsnimi vrati bo california pridobila na prostorski uporabnosti, saj bo odprt del nudila na kuhinjski strani, obenem pa to ne bo motilo druge strani za klasični vhod v bivalni del vozila. Kuhinjski del so potisnili toliko nazaj, da je med njim in sedeži druge vrste na voljo prehod z obeh strani.

Iztegljiv zgornji del ima aluminijasto ohišje, prav tako pa tudi svetila LED in priključke USB. Z njim je mogoče upravljati prek tablice. California ima tudi klasično 230-voltno vtičnico.

Prvič tudi kot priključni hibrid

Novost za californio bo tudi priključno-hibridni pogon, ki z nekaj električne zaloge lahko predstavlja zanimivo možnost med bivanjem v kampih ali na prostem. Podrobnosti glede pogona še niso znane. Osnova takega pogona pri klasičnem multivanu je bencinski 1,4-litrski motor, ki skupaj z elektromotorjem nudi moč 215 “konjev” in do okrog 50 kilometrov električnega dosega.

