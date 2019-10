Podvojili so subvencije: balkanske države lobirajo pri Volkswagnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen nima veliko časa, saj si želi novo tovarno odpreti leta 2022. V njej bi lahko izdelali do 300 tisoč avtomobilov letno, v ospredju bosta predvsem volkswagen passat in škoda superb. Foto: Volkswagen

Po odločitvi Volkswagna, da še počaka na potrditev velikega posla in gradnje nove tovarne s Turki, se je več balkanskih držav spet vključilo v dogovore za to pomembno naložbo. Med vsemi je najbolj zavzeta Bolgarija.

Volkswagen se je s turškimi oblastmi najprej že skoraj dogovoril za gradnjo nove tovarne v bližini Izmirja. Toda naložba v vrednosti 1,3 milijarde evrov je zaradi zadnjih turških vojaških akcij v Siriji prišla pod resen vprašaj. Nadzorni svet Volkswagna v danem položaju ne vidi realnih možnosti za dogovor s Turki.

Če ne bo uspelo Turkom, v vrsti čakajo Bolgari, Romuni in Srbi

Zato proti Wolfsburgu svoje želje spet pošilja več balkanskih držav, ki so bile sicer že prej med kandidati za gradnjo tovarne. Morebiten dogovor bi predstavljal eno največjih tujih naložb v teh tovarnah. Srbija ima trenutno le tovarno v Kragujevcu, kjer Fiat ob močno skrajšanem delovniku in številnih prisilnih dopustih izdeluje fiata 500 L. Romuni imajo poleg tovarne Dacie tudi tovarno Forda v Craiovi, na zemljevid evropske avtomobilske industrije pa se želijo v večji meri vpisati tudi Bolgari.

Bolgarija je skoraj podvojila obljubljene subvencije

Ti so sprva Volkswagnu ponudili 135 milijonov evrov subvencij, zdaj pa so ponudbo povečali na kar 260 milijonov evrov. To je še v skladu z zakonodajo Evropske unije, je razložil Rosen Plevniev iz bolgarskega avtomobilskega grozda.

"Sodelovanje z Volkswagnom bi bilo lahko zelo široko. Bolgarija bo gradila mrežo električnih polnilnic, pomagamo lahko z dodatno infrastrukturo in izobraževanji," pravi Plevniev.

Bolgari zdaj čakajo odločitev Volkswagna. Tudi Romuni so potrdili, da so po odlogu dogovora Volkswagen-Turčija spet začeli lobiranja z Wolfsburgom.

Volkswagen veliko časa nima, saj si želi novo tovarno odpreti leta 2022. V njej bi lahko izdelali do 300 tisoč avtomobilov letno, v ospredju bosta predvsem volkswagen passat in škoda superb. S tem bodo razbremenili Škodine češke tovarne in omogočili preobrazbo Volkswagnove tovarne v nemškem Emdnu s passata na električna vozila.