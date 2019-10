Nič s tovarno? Volkswagen bo še počakal na posel z Erdoganom.

"Pazljivo spremljamo trenutni položaj in z zaskrbljenostjo gledamo na razvoj dogodkov," so v uradnem sporočilu zapisali pri Volkswagnu, največjem evropskem proizvajalcu avtomobilov.

Turki so imeli načeloma prednost pred Srbi, Bolgari in Romuni

Potem ko se je zdel dogovor Volkswagna in Turčije o gradnji nove avtomobilske tovarne v Izmirju že skoraj gotov, so zadnje vojaške akcije v Siriji očitno zamajale temelje tega posla. Volkswagen je Turčijo izbral zaradi pozitivnih makroekonomskih kazalnikov in kar 80-milijonskega domačega trga. Med resnimi kandidati za gradnjo tovarne so bile tudi Srbija, Bolgarija in Romunija.

Postaja Turčija preveč tvegano območje za vlagatelje?

Stephen Weil, član Volkswagnovega nadzornega sveta in premier nemške zvezne države Spodnja Saška, je zelo skeptičen glede nadaljevanja pogovorov s Turki. "V trenutnih razmerah osebno ne vidim možnosti za sodelovanje, enak pogled pa ima še več članov nadzornega sveta," je Weil povedal za nemške medije.

O tovarni v Turčiji in aktualnih dogodkih bo nadzorni svet razglabljal predvidoma sredi novembra. Tovarno v Turčiji, v kateri bi lahko letno izdelali do 300 tisoč avtomobilov, naj bi odprli leta 2022.

V Turčiji imajo sicer trenutno tovarne že Ford, Toyota, Fiat, Hyundai, Renault in Honda.