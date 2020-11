Podrobnosti: najmočnejši ferrari zdaj še brez strehe

Novo izvedbo ferrarija SF90 poganja elektrificiran pogon, ki ima sistemsko moč 735 kilovatov (tisoč "konjev") in 900 njutonmetrov navora. Pogon sestavljata osemvaljni turbobencinski motor, ki zmore 780 "konjev", temu pa so dodali tri elektromotorje s skupno močjo 220 "konjev".

SF90 spider je dolg 4,7 metra, širok 1,9 metra in visok le 1,1 metra. Medosna razdalja znaša 2,6 metra, masa praznega vozila pa 1.670 kilogramov. Avtomobil je obut v 20-palčne pnevmatike (dimenzije 255 35 ZR 20 spredaj in 315 30 ZR20 zadaj), ima pa skoraj enako prostora za prtljago kot za bencinsko gorivo. Prostornina prtljažnika je 74, posode za gorivo pa 68 litrov.

Streha se odpre ali zapre v 14 sekundah

S predelavo v kabriolet je SF90 dobil dodatnih sto kilogramov mase, ki je posledica ojačane karoserije in mehanizma za odpiranje strehe. Ta se odpre in zapre v 14 sekundah, zavzame pa zgolj sto litrov prostornine. Postopek je mogoče opraviti tudi med vožnjo, in sicer pri hitrosti do 45 kilometrov na uro.

S pomočjo aluminija v konstrukciji so maso klasičnih zložljivih streh zmanjšali za okrog 40 kilogramov. Del mehanizma je tudi elektronsko nastavljivo zadnje okno.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

V sedmih sekundah že pri 200 kilometrih na uro

V primerjavi s kupejevskim stradalom so kokpit pomaknili nekoliko naprej, streha je nižja za dva centimetra, nekoliko ožji so tudi stebrički A pri vetrobranskem steklu.

Pri Ferrariju trdijo, da bodo zmogljivosti enake kot pri izvedbi stradale. Do sto kilometrov na uro bo pospešil v 2,5 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v sedmih sekundah. Najvišja hitrost znaša 340 kilometrov na uro.

Na elektriko skozi mesta

Ta ferrari pa je tudi priključni hibrid. Kapaciteta baterije znaša 7,9 kilovatne ure, kar naj bi zadoščalo za doseg 25 kilometrov. SF90 je mogoče s pomočjo treh elektromotorjev in sprednjim pogonom peljati neslišno na elektriko do hitrosti 135 kilometrov na uro.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari