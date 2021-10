Po VW in Škodi s svojim še Audi: prodali so jih že več kot 50 #foto

Audi bi moral Q4 e-tron v Slovenijo pripeljati že poleti, a že znane z dobavo polprevodnikov in epidemiološke razmere v nekaterih državah so poskrbele, da je prišlo do časovnega zamika ene največjih Audijevih novosti leta. Q4 e-tron je najmanjši električni avto znamke, a zaradi privlačne zunanje podobe, ravno pravih mer in v primerjavi z ostalimi znamkinimi modeli tudi cenovne dostopnosti, je že ob začetku prodaje postal najbolj priljubljen avto z oznako e-tron. Cene se pričnejo pri 46 tisoč evrih in končajo pri 59 tisoč evrih za najmočnejši različico 50 e-tron quattro, do včeraj pa so prodali že več kot 50 avtomobilov.

Q4 v dolžino meri 4,58 metra in je 1,8 metra širok in 1,6 metra visok, medosje meri 2,7 metra in lahko vleče prikolico s skupno maso do 1,2 tone pri močenjših izvedenkah oziroma do tone pri različicah brez štirikolesnega pogona. V primerjavi z audijem Q5 je krajši za skoraj deset centimetrov, po drugi strani pa za deset centimetrov daljši kot Q3, a je podobno prostoren kot Q7.Celotna dolžina notranjosti namreč meri 183 centimetrov, kar je dva centimetra več kot je dolžina v Q7. V notranjosti je še dodatnih 25 litrov odlagalnih mest, prtljažni prostor pa ima 520 litrov prostornine (535 litrov sportback). Zahvaljujoč električni platformi MEB (uporablja jo kot prvi audi) so previsi kratki (spredaj le 86 centimetrov), medosna razdalja pa temu primerno dolga (2,76 metra). Avtomobil je tako namenjen petim potnikom, tisti zadaj pa sedijo skoraj sedem centimetrov višje kot spredaj.

Nekaj privajanja je bilo potrebnega na nov volanski obroč

Začnimo pri volanskem obroču, ki z dvojnim ravnim dizajnom krakov kaže na novo generacijo vozil. V zgornjih krakih so tipke rahlo Q4 e-tron je še eden izmed vpadljivih elektirčnih audijev, ki bo na cesti vsekakor opazen. Foto: Gašper Pirman izbočene, ob pritisku pa voznik zazna rahel povratni odziv. Poleg gest na dotik lahko voznik uporablja tudi listanje med posameznimi seznami znotraj infozabavnega sistema. Na nov volanski obroč se je potrebno privaditi, prav tako na celotno zasnovo potniške kabine, ki vsaj z voznikovega vidika deluje zelo futuristično.

Nikakor ne moremo spregledati novega projicirnega zaslona s tehnologijo navidezne resničnosti. Tehnološko srce projicirnega sistema s tehnologijo obogatene resničnosti je enota za generiranje slike (PGU – Picture Generation Unit), ki leži globoko v notranjosti dolge armaturne plošče. Posebno močno svetilen LCD-zaslon pošilja svetlobne snope, ki jih proizvaja, na dve ravni ogledali, poseben sistem leč med seboj ločuje deleže za bližnje in oddaljeno območje.Ravni ogledali žarke usmerjata na veliko konkavno ogledalo z električnim nastavljanjem. Žarki od tod potujejo na vetrobransko steklo, to pa jih zrcali v tako imenovani Eyebox in jih usmerja k voznikovim očem. Na navidezni razdalji desetih metrov ali (odvisno od položaja) celo več voznik simbole vidi enako ostro kot resnični svet.

Pogled usmerjen predvsem proti Tesli



Audi je v letošnjem letu prodal kar 46 odstotkov več avtomobilov kot lansko leto (1.164 proti 799), največ med premijskimi znamkami. Kljub ne preveč naklonjenim državnim iniciativam pri električnih vozilih se je prodaja v prvih devetih mesecih glede na enako obdobje lani povečala za 3,5 odstotka. Vse skupaj so v letošnjem letu kupili 1.133 električnih avtov. Med proizvajalci prednjačita Volkswagen in Renault, a v zadnjih mesecih Tesla močno dviguje prodajne številke in ima že 17,7 odstotkov tržnega deleža. Audi je na drugi strani v letošnjem letu prodal 32 električnih avtov.

Pri Audiju pravijo, da so fizična stikala pomembna in se jim ne želijo odreči. Zat jih je v notranjosti kar nekaj, še posebej nam jih je všeč videti pri avtomatski klimatski napravi. Foto: Gašper Pirman

Tri pogonske opcije, ena s štirikolesnim pogonom

Kupci bodo lahko izbirali med dvema baterijama in tremi pogonskimi možnostmi. Q4 35 e-tron ima baterijo z zmogljivostjo 52 kWh neto, velika baterija v modelih Q4 40 e-tron in Q4 50 e-tron quattro pa 77 kWh neto.

Pri Q4 35 e-tron in pri Q4 40 e-tron elektromotor poganja zadnjo premo in razvije moč 125 kW oziroma 150 kW. Pri Q4 50 e-tron quattro sta nameščena dva elektromotorja za električni štirikolesni pogon. Ta dva poskrbita za maksimalno moč 220 kW. Od zmogljivosti baterije je odvisna tudi moč polnjenja. Pri kompaktni bateriji do 7,4 kW pri polnjenju z izmeničnim tokom in do 100 kW pri polnjenju z enosmernim tokom. Velika baterija standardno omogoča do 11 kW pri izmeničnem toku in do 125 kW pri polnjenju z enosmernim tokom. Kot prvi audi je tudi opremljen s tristopenjsko nastavitvijo rekuperacije zavorne energije.

Foto: Audi

Podobnosti s koncernskima bratoma praktično nevidne

Pri Audiju niti ne skrivajo, da Q4 e-tron sloni na arhitekturi MEB, ki si jo praktično v celoti deli z VW ID.4 in škodo enyaq. Skupina zaradi enake arhitekture niža stroške proizvodnje, ceno baterij in izboljšuje ogljični podpis. A sedeti za volanom Q4 e-tron je povsem drugačna izkušnja, kljub enakim genom. Zdi se, da vzmetenje bistveno lepše požira neravnine, pri Audiju so ohranili kar precej fizičnih stikal (tudi za klimatsko napravo), dodali vrhunske matrične žaromete in izpopolnili aerodinamiko.

Dobiva vse bolj resno konkurenco

V kompaktnimem električnemu razredu postaja vse bolj vroče. Poleg že prej omenjenega ID.4 in enyaqa bosta svoj delež pogače iskala tudi hyundai ioniq 5, kia EV6, volvo XC40 recharge in navsezadnje tudi tesla Y, čepravj je dvajset centimetrov daljša kot Q4 e-tron.

Pri Audiju se želijo od tekmecev ločiti po kvalitetni potniški kabini, naprednim rešitvam in seveda z obliko športnega terenca ter posledično 18-centimetrsko oddaljenostjo od tal. Najmanjši električni audi po ceniku stane 46 tisoč evrov. Doplačilo za različico sportback, ki bo na ceste zapeljala na začetku prihodnjega leta je dva tisoč evrov. Najbolj priljubljeni bo Q4 40 e-tron s pogonom zadaj, 150-kilovatnim elektromotorjem in najdaljšim dosegom med vsemi različicami (447-521 km po WLTP) s ceno od 52 tisoč evrov dalje. Različici 45 in 50 že imata vgrajen štirikolesni pogon ter dva elektromotorja, posledično višjo moč in doseg med 412 in 490 kilometri. Cene se za 45 e-tron quattro pričnejo pri 57 in pri 50 e-tron quattro pri 59 tisoč evrih.

Čeprav so na voljo tri velikosti platišč so na njih, neodvisno od izbire velikosti, na njih nataknjene pnevmatike enakih dimezij - spredaj 235/50, zadaj 255/240. Foto: Gašper Pirman

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Gašper Pirman