Po štirih letih velika sprememba, zdaj bližje željam Slovencev #foto

Eclipse cross je bil vsekakor z zadnjo dodatno "poličko" na zadnjem steklu med posebneži na naših cestah. Kljub temu je v treh letih zbral 189 kupcev, kar je dober dokaz, da si vozniki želijo na cesti izstopati. Prenovljeni eclipse cross je precej drugačen od predhodnika, ukinitev dvodelnega zadnjega stekla pa omogoča všečnost pri širši množici. Obenem je znatno izboljšana vidljivost nazaj, saj na sredini vzvratnega ogledala ni več moteče linije.

Izgubil je deljeno zadnjo klop, a postal daljši

Prenovljeni eclipse cross je v primerjavi s predhodnikom zrasel za 14 centimetrov, zaradi baterij, nameščenih v dno avtomobila, pa se je za kar tri centimetre znižalo težišče avtomobila. Žal je izgubil pomično zadnjo klop, a je na račun dodatnih dimenzij pridobil osem centimetrov globlji prtljažni prostor. Ta ima v osnovni postavitvi do prtljažne police 359 litrov, do stropa 471 in ob podrti zadnji klopi 1.108 litrov prostornine.

Za volanom večjih sprememb v smislu ergonomije ni. Zaradi drugačnega pogona so nekoliko spremenjeni merilniki z dodatnimi prikazi glede baterije, osempalčni zaslon na dotik je preprost in drugačna je ročica menjalnika. Hvalimo fizična stikala za upravljanje klimatske naprave.

V primerjavi s predhodnikom je zrasel za kar 14 centimetrov. Foto: Gašper Pirman

Pogon si je izposodil pri outlanderju

Outlander je bil vrsto let najbolje prodajani priključni hibrid na svetu, tudi pri nas je v aktualni generaciji do danes prepričal 92 kupcev. Na račun njegovih uspehov so v eclipse cross vgradili njegovo električno-bencinsko pogonsko kombinacijo. Sestavljajo jo 2,4-litrski bencinski motor z 72 kilovati in dva elektromotorja. Sprednji ima 25 in zadnji 30 kilovatov nazivne moči, tako se sistemska moč ustavi pri 138 kilovatih. Litij-ionska baterija ima zmogljivost 13,8 kilovatne ure, kar je dovolj za 50 kilometrov po merilnem ciklu WLTP. Sami smo se z njim zapeljali po Ljubljani in v mrzlem dopoldnevu, ko je bila stopinja pod lediščem, prepeljali 35 kilometrov. V toplejšem vremenu, brez prižganega gretja, ogrevanja sedežev in volana, bi morali zlahka prevoziti več kot 40 realnih električnih kilometrov.

Da pogonska baterija ostane v optimalnem stanju dlje časa, je eclipse cross opremljen s sistemom za hlajenje med navadnim polnjenjem, ki aktivira hladilni ventilator. To funkcijo je mogoče izklopiti s pritiskom na stikalo OFF, ki je na dnu armaturne plošče. Funkcija ima vpliv na čas polnjenja, a po drugi strani prispeva k podaljšanju življenjske dobe pogonske baterije, kar pozitivno vpliva na življenjsko dobo celotnega vozila.

Štirikolesni pogon serijsko

Zaradi dveh elektromotorjev so vse različice, neodvisno od opreme, opremljene s štirikolesnim pogonom. Kupci v Sloveniji lahko izbirajo med petimi različnimi paketi, cene se začnejo pri 35 tisoč evrih, a vsak kupec dobi popust v višini tisoč evrov. Najdražji eclipse cross po ceniku stane malenkost več kot 40 tisoč evrov. Omeniti moramo še, da tako kot outlander ponuja hitrejše polnjenje prek chademo priključka. V tem primeru se baterija do 80 odstotkov napolni v 25 minutah, na domači vtičnici pa bo polnjenje baterije trajalo od štiri do pet ur.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman