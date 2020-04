Po mesecu mirovanja Volkswagen spet zagnal stroje

Glede električnega modela ID.3 je v zadnjem času veliko govoric. Največ se govori o težavah s programsko opremo, ki naj bi celo zamaknile poletni prihod na ceste, a to so pri Volkswagnu že večkrat zanikali. Za še več težav je poskrbel koronavirus in Volkswagen je bil prisiljen ustaviti proizvodnjo za več kot mesec dni. Očitno tudi to ne bo zamajalo prvotnih načrtov, saj so Nemci še enkrat potrdili, da bo ID.3 k prvim kupcem zapeljal letos poleti.

Izpad proizvodnje ne bi smel vplivati na poletno lansiranje, večino izmed 30 tisoč prednaročenih avtomobilov s paketom opreme 1st edition imajo namreč že izdelano. Kot že velikokrat omenjeno, praktično vsi čakajo na parkiriščih znamke na programsko opremo, ki jo pospešeno dopolnjujejo in razvijajo.

"Izdelani avtomobili bodo opremljeni s tisto različico programske opreme, ki je na voljo v času njihove izdelave. Pred dostavo kupcem poleti jih bomo posodobili z najnovejšo programsko opremo. Po uvedbi na trg se bodo digitalne funkcije v prihodnjih mesecih še naprej redno posodabljale. Vse funkcije delujejo in so na voljo," je v kratkem videu povedal Jürgen Stackmann, član izvršnega odbora Volkswagna.

